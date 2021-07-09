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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν το Σάββατο 10 Ιουλίου 2021

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν το Σά...

Κηδείες

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΑΓΓΕΛΟ ΔΗΜ. ΚΟΛΟΒΟΥΡΗ

ΕΤΩΝ 54

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 10-7-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00 ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΜΗΝΑ Β’ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Η ΚΟΡΗ ΤΟΥ: ΔΗΜΗΤΡΑ

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΛΟΒΟΥΡΗ, ΞΕΝΟΦΩΝ ΤΣΙΠΗΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΗΛΙΑΣ ΚΟΛΟΒΟΥΡΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΛΟΒΟΥΡΗΣ, ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΙ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΠΟΥΓΑΣ, ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ ΣΠΥΡΟΣ ΤΣΑΤΗΣ, ΑΡΕΤΗ ΚΑΙ ΗΛΙΑΣ ΜΠΟΜΠΟΣ, ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΣΙΠΗ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 

*Γραφεία Τελετών Τσανταρλιώτης

Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα, Τ.Κ. 262 26

Τηλ.: 2610 324855, 2610 324838

Fax: 2610 324347,

Αθηνών – Ρίου 5 Α, Ρίον, τηλ. 2610 326 842.

www.tsantarliotis.gr 

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓ. ΚΑΤΣΙΡΟ

ΕΤΩΝ 87

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 10-7-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00Π.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΠΑΝΤΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΥΡΓΟΥ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΝΤΩΝΙΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΤΣΙΡΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΒΑΣΙΛΗΣ, ΑΝΘΗ, ΜΑΡΙΑ, ΔΗΜΗΤΡΑ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΟΠΩΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ «ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΗΠΑΣ»

 

*Γραφεία Τελετών Τσανταρλιώτης

Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα, Τ.Κ. 262 26

Τηλ.: 2610 324855, 2610 324838

Fax: 2610 324347,

Αθηνών – Ρίου 5 Α, Ρίον, τηλ. 2610 326 842.

www.tsantarliotis.gr 

 

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΙΩΑΝΝΗ ΑΓΓΕΛΟΥ ΠΕΤΡΗ

ΕΤΩΝ 86

ΘΑΝΟΝΤΑ, ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΑΓΓΕΛΩΝ Α’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΕΥΗ ΠΕΤΡΗ, ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΤΡΗΣ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΕΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΜΠΕΤΥ, ΔΟΜΝΑ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΕΤΣΕΡΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 98, ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.: 2610520050, 6986944494

 

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΧΗΡΑ ΣΩΤ. ΛΑΜΠΟΥ

ΕΤΩΝ 91

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 10-7-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΔΡΟΒΟΛΟΒΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΟΣ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΛΑΜΠΟΥ, ΕΛΕΝΗ ΛΑΜΠΟΥ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΗΣ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783

e-mail: [email protected]

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