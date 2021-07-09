Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν το Σάββατο 10 Ιουλίου 2021

Κηδείες
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΑΓΓΕΛΟ ΔΗΜ. ΚΟΛΟΒΟΥΡΗ
ΕΤΩΝ 54
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 10-7-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00 ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΜΗΝΑ Β’ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Η ΚΟΡΗ ΤΟΥ: ΔΗΜΗΤΡΑ
ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΛΟΒΟΥΡΗ, ΞΕΝΟΦΩΝ ΤΣΙΠΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΗΛΙΑΣ ΚΟΛΟΒΟΥΡΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΛΟΒΟΥΡΗΣ, ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΙ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΠΟΥΓΑΣ, ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ ΣΠΥΡΟΣ ΤΣΑΤΗΣ, ΑΡΕΤΗ ΚΑΙ ΗΛΙΑΣ ΜΠΟΜΠΟΣ, ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΣΙΠΗ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφεία Τελετών Τσανταρλιώτης
Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα, Τ.Κ. 262 26
Τηλ.: 2610 324855, 2610 324838
Fax: 2610 324347,
Αθηνών – Ρίου 5 Α, Ρίον, τηλ. 2610 326 842.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓ. ΚΑΤΣΙΡΟ
ΕΤΩΝ 87
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 10-7-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00Π.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΠΑΝΤΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΥΡΓΟΥ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΝΤΩΝΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΤΣΙΡΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΒΑΣΙΛΗΣ, ΑΝΘΗ, ΜΑΡΙΑ, ΔΗΜΗΤΡΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΟΠΩΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ «ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΗΠΑΣ»
*Γραφεία Τελετών Τσανταρλιώτης
Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα, Τ.Κ. 262 26
Τηλ.: 2610 324855, 2610 324838
Fax: 2610 324347,
Αθηνών – Ρίου 5 Α, Ρίον, τηλ. 2610 326 842.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΙΩΑΝΝΗ ΑΓΓΕΛΟΥ ΠΕΤΡΗ
ΕΤΩΝ 86
ΘΑΝΟΝΤΑ, ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΑΓΓΕΛΩΝ Α’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΕΥΗ ΠΕΤΡΗ, ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΤΡΗΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΕΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΜΠΕΤΥ, ΔΟΜΝΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΕΤΣΕΡΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 98, ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.: 2610520050, 6986944494
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΧΗΡΑ ΣΩΤ. ΛΑΜΠΟΥ
ΕΤΩΝ 91
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 10-7-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΔΡΟΒΟΛΟΒΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΟΣ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΛΑΜΠΟΥ, ΕΛΕΝΗ ΛΑΜΠΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΗΣ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]
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