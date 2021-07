Ξεκινά την Κυριακή, 11 Ιουλίου το 23ο Συμπόσιο της Σύμης, από το Ίδρυμα Ανδρέας Παπανδρέου

Οι εργασίες του 23ου Συμποσίου της Σύμης, που διοργανώνεται από το Ίδρυμα Ανδρέας Παπανδρέου (ΙΑΠ), αρχίζουν μεθαύριο Κυριακή, 11 Ιουλίου, στο Λαγονήσι. Κεντρικός τίτλος του Συμποσίου είναι: «Taming the Waves of History- Big and Small R-evolutions in the Post Pandemic Era » - « Δαμαζοντας τα Κύματα της Ιστορίας - Μεγάλες και Μικρές Επ-αναστάσεις μετά την Πανδημία» .

Το φετινό Συμπόσιο είναι αφιερωμένο στα 200 χρόνια από την Ελληνική Ανεξαρτησία.

Η επέτειος αυτή, συμπίπτει με μια εποχή όπου ο κόσμος και η Ελλάδα προσπαθούν να αντιμετωπίσουν την πανδημία του COVID19 και τις συνέπειες της. Σε πολλά σημεία βλέπουμε την ιστορία να επαναλαμβάνεται, αλλά ταυτόχρονα, η εξέλιξη της τεχνολογίας φέρνει τεράστιες αλλαγές που δημιουργούν σημαντικές προκλήσεις στις δημοκρατίες και τα διεθνή, περιφερειακά και εθνικά συστήματα διακυβέρνησης.

Σε αυτή την ανθρωπόκαινο εποχή, οι δυνάμεις που ανέπτυξε η ανθρωπότητα σε τεχνολογικό, επιστημονικό και οικονομικό επίπεδο, μπορούν να χρησιμοποιηθούν προς όφελος του συνόλου ή το αντίθετο.

Στόχος του 23ου Συμποσίου της Σύμης είναι, λαμβάνοντας υπόψη όσα διδάγματα της ιστορίας προσφέρει η εμπειρία της πανδημίας, να αναλυθούν οι μελλοντικές προκλήσεις σε πολλούς διαφορετικούς τομείς και να υπάρξει μια σε βάθος ανταλλαγή απόψεων για την αποτελεσματική αντιμετώπιση τους.

Στην έναρξη του Συμποσίου, το βράδυ της Κυριακής 11 Ιουλίου, θα απευθύνει χαιρετισμό ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιώργος Πατούλης και θα ακολουθήσουν ομιλίες με θέμα «Παλεύοντας για τη Δημοκρατία ενάντια σε ένα δυστοπικό μέλλον», από τον Γιώργο Α. Παπανδρέου, πρώην Πρωθυπουργό και ιδρυτή του Συμποσίου της Σύμης, τον Αλμπιν Κούρτι, Πρωθυπουργό του Κοσόβου, την Δέσποινα Χατζηβασιλείου-Τσοβίλη, Γενική Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης και τον Λεοπόλντο Λόπες, πολιτικό ηγέτη από τη Βενεζουέλα που τιμήθηκε με το Βραβείο Ζαχάρωφ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Κατά τη διάρκεια του Συμποσίου θα συζητηθούν μεταξύ άλλων:

- Η Επ-ανάσταση στην Εργασία - μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση ενός νέου τρόπου ζωής

- Η Επ-ανάσταση στην Υγεία - Επανασχεδιάζοντας τις πολιτικές υγείας, προλαμβάνοντας νέες πανδημίες

- Η Επ-ανάσταση στον τομέα της Ανάπτυξης - Από την παγκόσμια στην τοπική κλίμακα - Προβλέποντας τις προκλήσεις μιας δίκαιης πράσινης μετάβασης

- Η Επ-ανάσταση των κοινωνικών προτύπων - η επίδραση του τραμπισμού στις ΗΠΑ και διεθνώς

- Η Επ-ανάσταση της συνύπαρξης των ταυτοτήτων - ο σεβασμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας στην πράξη

- Η Επ-ανάσταση στο χώρο των επιχειρήσεων - η ανάγκη ενός νέου ηθικού κώδικα

- Η Επ-ανάσταση στην τεχνολογία - Μπορεί η τεχνολογία να σώσει τη δημοκρατία;

Επίσης, θα υπάρξουν ειδικές συνεδρίες με τα ακόλουθα θέματα:

- Ποιο το μέλλον της Ευρώπης χωρίς τα Βαλκάνια;

- Ποιο το μέλλον της Ευρώπης χωρίς την ενεργό συμβολή των πολιτών;

- Τι σημαίνει για τον κόσμο μια εξωστρεφής Αμερική;

- Οι επιπτώσεις των γεωπολιτικών συσχετισμών στην Ασία

- Οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο

Στο Συμπόσιο της Σύμης θα συμμετάσχουν μεταξύ άλλων:

Ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μάρος Σέφκοβιτς, η πρώην Πρόεδρος του γερμανικού SPD και ειδική απεσταλμένη της ΕΕ για θέματα κοινωνικού διαλόγου, Αντρέα Νάλες, ο Πρωθυπουργός του Κοσόβου, Αλμπιν Κούρτι, ο Πρωθυπουργός της Αλβανιας, Έντι Ραμα, ο πρώην Πρωθυπουργός της Αυστραλίας και επικεφαλής του Asia Society, Κέβιν Ραντ, η Γενική Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, Δέσποινα Χατζηβασιλείου- Τσοβίλη, ο πρώην Επίτροπος για θέματα Εργασίας και Πρόεδρος του FEPS (Foundation For European Progressive Studies), Λάζλο Αντορ, η πρώην Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάντλιν Ολμπράιτ, ο Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Τζέφρι Πάιατ, ο Αναπληρωτής Πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας, Νίκολα Ντιμιτρόφ, η Υπουργός Άμυνας της Βόρειας Μακεδονίας, Ραντμίλα Σεκερίνσκα, ο οικονομολόγος, Ρόμπερτ Σκιντέλσκι, ο επιφανής αμερικανός αναλυτής, Πέτρος Κουναλάκης, ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Αραβικού Συνδέσμου, Αμρ Μούσα, ο Πρόεδρος του SDSN Τζέφρυ Ζακς, η Πρώτη Αντιπρόεδρος της ομάδας SOC στο Συμβουλίου της Ευρώπης, Σελίν Σάγιεκ Μποκέ, ο διεθνολόγος, Σολί Οζέλ, η πρώην Υπουργός Περιβάλλοντος του Μαρόκου, Χακίμα Ελ Χάιτε.