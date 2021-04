ΔΕΙΤΕ που θα γίνουν rapid tests τη Μ. Τρίτη σε Αχαΐα, Αιτωλοακαρνανία και Ηλεία

Τη Μεγάλη Τρίτη 27 Απριλίου, Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) θα βρίσκονται σε κεντρικά σημεία σε ολόκληρη την επικράτεια, όπου θα πραγματοποιούνται δωρεάν rapid test για όλους τους πολίτες.

Τα σημεία δωρεάν ελέγχου είναι τα ακόλουθα:

Σταθμός Μετρό «Σύνταγμα», 10:00-15:00

Δ. Αμαρουσίου, Πλατεία Ευτέρπης (ΗΣΑΠ) , 10:00-15:00

Δ. Πειραιά, Πλατεία Κανάρη, Πασαλιμάνι, 10:00-15:00

Δ. Αλίμου, Καλαμακίου και Ποσειδώνος (δημοτικό parking στο ύψος της πεζογέφυρας) , 10:00-15:00

Δ. Διονύσου, Ηρωών Πολυτεχνείου και Κοιμήσεως Θεοτόκου, Άγιος Στέφανος, 10:00-15:00

Δ. Περιστερίου, Πλατεία Δημαρχείου, 10:00-15:00

Δ. Κορυδαλλού, Πλατεία Ελευθερίας (σταθμός μετρό), 10:00-15:00

Δήμος Ιλίου, Αίαντος και Χρυσηίδος, Ίλιον, 09:00-15:00

Δήμος Χαϊδαρίου, Αναγεννήσεως 25 (2ο κλειστό γήπεδο), 09:00-15:00

Νότια Πύλη ΔΕΘ, 9:00 -19:00

Δ. Καλαμαριάς, πλατεία Δημαρχείου, στον Πεζόδρομο, 10:00 – 15:00

Drive through στο δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη, μπροστά στο κοινοτικό κατάστημα Χορτιάτη, 10:00 – 15:00

Δ. Παύλου Μελά, Αγνώστου Στρατιώτη 80, 10:00-15:00

Drive Through στο δήμο Αμπελοκήπων, Στάδιο Κωνσταντίνος Καραμανλής, 10:00-15:00

Δ. Ωραιοκάστρου, πάρκο έναντι δημαρχείου,10:00-15:00

Δ. Νέας Χαλκηδόνας, Βαθύλακος, Ιατρείο, 10:00-15:00

ΚΑΠΗ Αγρινίου

Δήμος Αγρινίου, Χαριλάου Τρικούπη 10

ΚΑΠΗ Μεσολογγίου, Τρικούπη Σπυρίδωνος 31

Πλατεία Μεσολογγίου

Δήμος Αντιρρίου

Πλατεία Φαρμάκη, Ναύπακτος

Ίδρυμα Τσώνη, Ναύπακτος

Χώρα Άνδρου

Πλατεία Τριών Ναυάρχων, Ναύπλιο

Πλατεία Πετρινού, Τρίπολη

Πλατεία Μεγαλόπολης, Αρκαδία

Λεβίδι, Αρκαδία

Δημαρχείο Άρτας

Πλατεία Εθνικής Αντίστασης, Άρτα

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αχαΐας, Πάτρα

Πλατεία Ταμπαχανά, Πάτρα

Δήλεσι, Δ. Τανάγρας, Βοιωτία

Αμπελοχώρι, Δ. Θήβας, Βοιωτία

Πλατεία Δοξαράς, Γρεβενά

Κτελ Γρεβενών

Κέντρο Ενημέρωσης Δήμου Δράμας

1ης Ιουλίου, Δράμα

Δημοτικό Θέατρο Αλεξανδρούπολης

Drive through στο δημοτικό parking Αλεξανδρούπολης

Κ.Υ. Ιστιαίας, Εύβοια

Πλατεία Δημαρχείου Βασιλικού, Εύβοια

ΟΑΕΔ Καρπενησίου

Λιμάνι Ζακύνθου

Πλατεία Αγίου Μάρκου, Ζάκυνθος

ΙΚΑ Ζακύνθου

Κεντρική Πλατεία Πύργου

Βαρδα, Ηλεία

Αλεξάνδρεια, Ημαθία

Πλατεία Ελευθερίας, Ηράκλειο

Πλατεία Αγίας Αικατερίνης

Δειλινά, Δ. Ηρακλείου

Λιμένας Θάσου

Πλατεία Δημαρχείου, Ηγουμενίτσα

Άγιος Δημήτριος, Ραχών 1, Ικαρία

Αρχοντικό Πυρσινέλλα, Ιωάννινα

Πλατεία Πύρρου, Ιωάννινα

Κόνιτσα, Ιωάννινα

Πυρσογιαννη, Ιωάννινα

Κεφαλοχώρι, Ιωάννινα

Ρωμανός, Ιωάννινα

Πλατεία Ελευθερίας, Καβάλα

Κεντρικός Λιμένας Καλύμνου

Κεντρική Πλατεία Καρδίτσας

Μαυρομάτι Μουζακίου

Φύλλο Παλαμά

Προάστιο Παλαμά

Λ. Κύκνων, Καστοριά

Πλατεία Κωσταράζι, Καστοριά

Ιατροχειρουργική Εταιρεία Κέρκυρας

Πλατεία Βαλλιάνου, Αργοστόλι

ΚΑΠΗ του Δήμου Τσοτυλίου, Κοζάνη, 10:00-12:00

Πλατεία Εράτυρας, Κοζάνη, 11:00-13:00

Πνευματικό Κέντρο Πτολεμαΐδας

Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου

Κιάτο, Κορινθία

Κ.Υ. Αντιμαχίας, Κως

ΚΑΠΗ Σπάρτης

Αμπελώνας, Λάρισα

Κεντρική Πλατεία Λάρισας

Drive through στη Σκεπαστή Αγορά Νεάπολης, Λάρισα

Drive through στα Φάρσαλα

Κτελ Λάρισας

Πλατεία ΟΣΕ, Λάρισα

Πλατεία Αγίας Παρασκευής, Λέσβος

ΚΑΠΗ Λευκάδας

Κοινότητα Βασιλικής, Λευκάδα

Drive through στη Μύρινα. Λήμνος

Drive through στο Πανθεσσαλικό Στάδιο Βόλου

Drive through στο Ν. Αγχιαλό, Βόλος

Drive through στο Βελεστίνο, Βόλος

Α’ ΒΙΠΕ Βόλου

Κεντρική Πλατεία Καλαμάτας

Μέγαρο Χορού Καλαμάτας

Κοινοτικό Ιατρείο Αριου, Μεσσηνία

Αθλητικό Στάδιο Φ. Αμοιρίδης

Πλατεία Νάουσας, Πάρος

Αντίπαρος

Δημαρχείο Γιαννιτσών

Αριδαία, Πέλλα

Ριζάρι, Πέλλα

Πλατεία Κορινός, Κατερίνη

Drive through στο Λιτόχωρο, Πιερία

Drive through στην Ανδρομάχη, Πιερία

Γ.Ν. Πρέβεζας

Δημοτική Αγορά Πρέβεζας

Κοινότητα Αγκουσελιανών, Δ. Βασιλείου, Ρέθυμνο

Πλατεία Ειρήνης, Κομοτηνή

Πνευματικό Κέντρο Καλυθιών, Ρόδος

Παλαιό Νοσοκομείο Ρόδου

Κ.Υ. Καρλοβασίου, Σάμος

Γ.Ν. Σάμου

Κερκίνη, Σέρρες

Νιγρίτα, Σέρρες

Δημαρχείο Τρικάλων

Πάρκο Κουρσούμ Τζαμί

Κεντρική Πλατεία Τρικάλων

Πλατεία Βουβής, Τρίκαλα

Drive through στην οδό Φιλίας, Λαμία

Κοινοτικό Ιατρείο Φτέρης, Φθιώτιδα

ΑΗΣ Μελίτης Φλώρινας

Λεβαία Αμυνταίου,Φ λώρινα

Γαλαξίδι, Φωκίδα

Πνευματικό Κέντρο Άμφισσας

Drive through Ουρανούπολης, Χαλκιδική

Drive through στα Νέα Μουδανιά, Χαλκιδική

Ενοριακό Κέντρο Γεωργιούπολης, Χανιά

Πλατεία Βουνακίου, Χίος