Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν το Σάββατο 24 και τη Μ. Δευτέρα 26 Απριλίου 2021

Κηδείες
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΗΛΙΑ Χ. ΜΑΛΑΤΑΚΗ
ΕΤΩΝ 86
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΣΕ ΣΤΕΝΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΚΥΚΛΟ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 24-4-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 10 Π.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΛΑΤΑΚΗ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΩ ΜΑΛΑΤΑΚΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΟΡΔΑΝΑ ΜΑΛΑΤΑΚΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ, ΔΗΜΗΤΡΑ, ΔΑΦΝΗ, ΜΥΡΤΩ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΟΥ: ΕΙΡΗΜΗ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΜΥΡΤΩ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΑΒΑΠΤΙΣΤΟ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
www.tsantarliotis.gr
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ΚΗΔΕΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΩΝ. ΒΕΛΗ
ΕΤΩΝ 67
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΣΕ ΣΤΕΝΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΚΥΚΛΟ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 24-4-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΌ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΝΤΙΡΙΟΥ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΘΑΒΑΣΙΟΣ ΣΙΝΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΝΙΚΗ ΜΑΚΡΗ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΟΥΣΣΟΣ, ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΙΝΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΟΛΓΑ, ΘΑΝΑΣΗΣ, ΣΠΥΡΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ: ΜΙΜΙΚΑ ΚΑΙ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΗΡΑ ΧΑΡ. ΜΟΥΡΤΑ
ΕΤΩΝ 96
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΣΕ ΣΤΕΝΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΚΥΚΛΟ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 24-4-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΙ ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΗΡΑ ΑΝΔΡ. ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ: ΛΙΝΑ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΑ, ΦΑΙΗ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
www.tsantarliotis.gr
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΕΛΕΝΗ (ΧΗΡΑ) ΠΕΡΙΚΛΗ
ΚΑΝΕΛΛΑΚΗ
ΠΛΗΡΗΣ ΗΜΕΡΩΝ
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 24/4/2021 & ΩΡΑ 3.30 Μ.Μ.
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΧΗΡΑ) ΜΙΧ. ΣΚΑΝΔΑΜΗ,
ΣΤΕΦΑΝΙΑ (ΧΗΡΑ) ΓΕΩΡΓ. ΜΠΑΚΟΛΙΤΣΑ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΧΗΡΑ) ΠΑΝ. ΚΑΝΕΛΛΑΚΗ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας
Αγίας Τριάδας 25 , Πέντε Δρόμοι
Τηλ. 2610 - 337126/ 3408873
κιν 6932318103
fax 2610 340871
email [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΚΩΝ. ΤΣΕΤΣΟ
ΕΤΩΝ 88
Θανόντα κηδεύουμε την Κυριακή 25-4-2021 & ώρα 12 μεσ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Θωμά Ξηροκάμπου Άρτης.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΑΚΑΛΟΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΗΛΙΑΣ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΣΕΤΣΟΥ
Ο ΕΓΓΟΝΟΣ : ΜΑΞΙΜΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΚΑΡΜΕΛΑ (χήρα) ΙΩΑΝ. ΣΤΟΛΛΑ
Θανούσα κηδεύουμε την Μ. Δευτέρα 26-4-2021 & ώρα 10.30 π. μ. από τον Καθολικό Ι. Ν. Αγίου Ανδρέου (Μαιζώνος 81)
Η ταφή θα γίνει στο Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΚΟΣΜΑΣ ΣΤΟΛΛΑΣ, ΠΑΥΛΟΣ ΣΤΟΛΛΑΣ, ΑΝΤΩΝΙΑ ΣΤΟΛΛΑ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΟΛΛΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΟΛΛΑΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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