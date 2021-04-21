Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Πέμπτη 22 Απριλίου 2021

Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΣΕΒΑΣΤΟ ΜΑΣ
ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟ ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΙΩΑΝ. ΠΕΤΡΟΥΤΣΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΟ Ι.Ν ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΛΟΥΣΙΟΥ
ΕΤΩΝ 72
ΕΚΔΗΜΗΣΑΝΤΑ ΕΙΣ ΚΥΡΙΟΝ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ
ΣΕ ΣΤΕΝΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΚΥΚΛΟ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 22-4-2021 ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΛΟΥΣΙΟΥ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΧΡΥΣΟΠΗΓΗΣ Δ. ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ
Η ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑ : ΔΗΜΗΤΡΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΙΩΑΝΝΗΣ & ΠΑΝΩΡΑΙΑ ΠΕΤΡΟΥΤΣΟΥ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΞΕΝΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗ,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΟΦΙΑ ΛΕΣΤΟΥ,
ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ & ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ,
ΧΡΗΣΤΟΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕΤΡΟΥΤΣΟΥ,
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΜΑΡΙΑ ΜΠΕΡΤΣΟΥ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΟΠΩΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ Ι.Ν ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΛΟΥΣΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
*ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΙΩΑΝΝΗ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 51
Θανόντα κηδεύουμε σε στενό οικογενειακό κύκλο την Πέμπτη 22-4-2021 & ώρα 4 μ. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Αργυράς ( Νεκροταφείο ).
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Η ΚΟΡΗ ΤΟΥ: ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ
ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΙΩΑΝΝΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ, ΛΕΩΝΙΔΑΣ & ΑΓΑΘΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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KHΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΑΦΡΟΔΙΤΗ (χήρα) ΧΡ. ΜΙΜΗ
ΕΤΩΝ 85
Θανούσα κηδεύουμε την Πέμπτη 22-4-2021 & ώρα 11 π. μ. από τον Παλαιό Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου Πατρών.
Η ταφή θα γίνει στο Β΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Λεύκας
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΜΙΜΗ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΜΙΜΗ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΑΓΚΑΛΟΣ – ΨΙΛΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΓΚΑΛΟΣ – ΨΙΛΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ & ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΑΓΚΑΛΟΥ – ΨΙΛΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΛΙΣΑΒΕΤ ( χήρα ) ΝΙΚ. ΤΑΓΚΑΛΟΥ – ΨΙΛΙΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΕΣ : ΑΦΡΟΔΙΤΗ, ΛΥΔΙΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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