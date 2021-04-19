Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 20 Απριλίου 2021

Κηδείες
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟ ΧΑΡΑΛ. ΚΑΚΚΟ
ΕΤΩΝ 71
ΠΟΥ ΠΕΘΑΝΕ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 20-4-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00 Π.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΝΕΚΡ/ΦΕΙΟ ΚΑΤΩ ΚΑΛΑΒΡΟΥΖΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΚΚΟΥ ΚΑΙ ΕΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΥΦΑΔΑΚΗΣ
Ο ΕΓΓΟΝΟΣ: ΜΑΡΚΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΟΝΙΑΚΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΑΘΗΝΑ ΚΑΚΚΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ, ΚΑΛΛΙΡΟΗ ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ.
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΣΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
*Γραφείο τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιαφα
Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου – Τηλ. 2610-272295- Πάτρα Κάτω Αχαϊα- τηλ. 2693022077
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΠΕΡ. ΜΑΝΕΤΑ
ΕΤΩΝ 76
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 20-4-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 Μ.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΕΤΑΙΙΚΑ ΛΕΟΝΤΙΟΥ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:ΔΗΜΗΤΡΑ- ΜΑΡΙΝΑ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΗ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΙΒΕΛΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: ΣΡΕΛΛΑ- ΑΝΝΑ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ- ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]
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