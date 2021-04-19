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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 20 Απριλίου 2021

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τ...

Κηδείες

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΔΙΟΝΥΣΙΟ ΧΑΡΑΛ. ΚΑΚΚΟ

ΕΤΩΝ 71

ΠΟΥ ΠΕΘΑΝΕ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 20-4-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00 Π.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΝΕΚΡ/ΦΕΙΟ ΚΑΤΩ ΚΑΛΑΒΡΟΥΖΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΚΚΟΥ ΚΑΙ ΕΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΥΦΑΔΑΚΗΣ

Ο ΕΓΓΟΝΟΣ: ΜΑΡΚΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΟΝΙΑΚΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΑΘΗΝΑ ΚΑΚΚΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ, ΚΑΛΛΙΡΟΗ ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ.

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΣΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

*Γραφείο τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιαφα

Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου – Τηλ. 2610-272295- Πάτρα Κάτω Αχαϊα- τηλ. 2693022077

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΠΕΡ. ΜΑΝΕΤΑ

ΕΤΩΝ 76

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 20-4-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 Μ.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΕΤΑΙΙΚΑ ΛΕΟΝΤΙΟΥ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:ΔΗΜΗΤΡΑ- ΜΑΡΙΝΑ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΗ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΙΒΕΛΗΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: ΣΡΕΛΛΑ- ΑΝΝΑ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ- ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783

e-mail: [email protected]

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