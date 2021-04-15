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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Πέμπτη 15 Απριλίου 2021

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Π...

ΚΗΔΕΙΕΣ

ΚΗΔΕΙΑ

Τον αγαπημένο μας  πατέρα,παππού & θείο

ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΣΟΥΒΑΛΙΩΤΗ

ΕΤΩΝ:88 

Θανόντα κηδεύουμε  Πέμπτη 15-4-2021  και ώρα  11:00π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στις Λυγιές Πατρών . 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Φώτιος & Χριστίνα Σουβαλιώτη, Βασιλική & Νικόλαος Μάστορας, Νικόλαος & Βασιλική Σουβαλιώτη, Σπύρος & Αρχοντούλα Σουβαλιώτη, Μαρία & Βασίλειος Πανταζόπουλος

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ 

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ

ΤΑ  ΑΝΗΨΙΑ       

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 

*Γραφείο τελετών ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή  ΜΠΟΥΡΑΣ

1)ΠΟΡΤΕΣ   ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162

2)ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640

3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΧΗΡΑ ΧΡΗΣΤ. ΛΥΚΟΥΔΗ

ΕΤΩΝ 80

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 15-4-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 5 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΜΑΡΙΑ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΛΕΩΝΙΔΑΣ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΛΥΚΟΥΔΗ

ΟΙ  ΑΔΕΛΦΟΙ 

ΟΙ  ΕΓΓΟΝΟΙ

ΟΙ   ΑΝΕΨΙΟΙ    

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 *ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783

e-mail: [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΡΗΣΤ. ΣΚΑΜΠΑΡΔΩΝΗ

ΕΤΩΝ 83

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 15-4-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ  4 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΡΗΝΗΣ 

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΤΑΣΙΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ  ΤΟΥ : ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ & ΑΘΗΝΑ ΣΚΑΜΠΑΡΔΩΝΗ, ΜΑΡΙΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ 

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ 

ΟΙ  ΕΓΓΟΝΟΙ  

ΟΙ  ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ   

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73

(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783

e-mail: [email protected]

 

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