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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 8 και την Τρίτη 9 Μαρτίου 2021

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δε...

Κηδείες

ΚΗΔΕΙΑ

Την  πολυαγαπημένη  μας

ΜΑΡΙΑ   ΒΑΣ.  ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ
ΕΤΩΝ   58

Θανούσα κηδεύουμε  την  Δευτέρα  8-3-2021 & ώρα 12  μεσ. από τον Ιερό Ναό Αγίας Σοφίας Πατρών.

 Η  ταφή θα γίνει στο Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο  Πατρών.
Ο  ΣΥΖΥΓΟΣ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΑΣΗΜΙΝΑ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ, ΝΑΣΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΣΟΦΙΑ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ,  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΟΙ  ΑΔΕΛΦΟΙ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ & ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΠΙΡΛΗ, ΧΡΗΣΤΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΙΡΛΗ, ΦΩΤΙΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΜΠΙΡΛΗ,  ΑΝΝΑ ΜΠΙΡΛΗ

ΟΙ  ΕΓΓΟΝΟΙ : ΝΙΚΟΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΣΩΤΗΡΙΑ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ    ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151

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ΚΗΔΕΙΑ

Την  πολυαγαπημένη  μας

ΜΑΡΙΑ   ΘΩΜ.   ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ  
 
Θανούσα κηδεύουμε  την  Δευτέρα  8-3-2021 & ώρα 3 μ.  μ.  από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων  Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο  Πατρών.

 ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΚΟΥΜΑ

ΠΑΝΩΡΑΙΑ & ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΙΤΣΑΒΑΣ

ΟΙ  ΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ  ΕΓΓΟΝΕΣ

ΛΟΥΪΖΑ – ΜΑΡΙΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΙΩΑΝΝΑ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ    ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151

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 ΚΗΔΕΙΑ

ΤON ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝO ΜΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟ Γ. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟ

{ΕΤΩΝ 77}

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 & ΩΡΑ 3 Μ.Μ  ΣΤΟΝ  ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΤΟΥΡΟΣ, ΧΡΥΣΑ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΙΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ, ΑΛΕΦΑΝΤΩ ΧΗΡ. ΔΗΜ. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ                          

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

 ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών Βανταράκης - Vadarakis Funeral Services

Πανεπιστημίου 15, Πάτρα

Τηλ./Fax: 2610 436425

www.vadarakis.com

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 ΚΗΔΕΙΑ

ΤON ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝO ΜΑΣ

ΔΙΟΝΥΣΙΟ ΧΑΡ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

{ΕΤΩΝ 80}

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 9 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

& ΩΡΑ 3 Μ.Μ  ΣΤΟΝ  ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΩ ΠΟΛΗΣ Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΕΡΕΖΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ  ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ & ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΡΛΗΣ, ΠΑΤΡΙΚ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΛΟΥΙΖΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ & ΛΟΥΙΣ ΠΙΤΣΙ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΕΥΓΕΝΙΑ ΧΗΡ. ΛΕΥΤ. ΚΕΝΤΡΙΣΤΑΚΗ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ  ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΗΡ. ΜΑΡ. ΘΕΜΕΛΗ,

ΕΛΕΝΗ & ΠΕΤΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΣΟΦΙΑ, ΑΓΝΗ, ΜΑΡΚ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ         

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών Βανταράκης - Vadarakis Funeral Services

Πανεπιστημίου 15, Πάτρα

Τηλ./Fax: 2610 436425

www.vadarakis.com

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ΚΗΔΕΙΑ

Τον  πολυαγαπημένο  μας

ΑΘΑΝΑΣΙΟ  ΝΙΚ. ΑΜΑΡΑΝΤΙΝΗ
ΕΤΩΝ   70
 
Θανόντα  κηδεύουμε την Τρίτη  9-3-2021  & ώρα 12  μεσ.   από τον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.  

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΕΛΕΝΗ

ΟΙ  ΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ  ΕΓΓΟΝΟΙ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151

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