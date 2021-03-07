Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 8 και την Τρίτη 9 Μαρτίου 2021

Κηδείες
ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΜΑΡΙΑ ΒΑΣ. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ
ΕΤΩΝ 58
Θανούσα κηδεύουμε την Δευτέρα 8-3-2021 & ώρα 12 μεσ. από τον Ιερό Ναό Αγίας Σοφίας Πατρών.
Η ταφή θα γίνει στο Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΑΣΗΜΙΝΑ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ, ΝΑΣΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΣΟΦΙΑ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ & ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΠΙΡΛΗ, ΧΡΗΣΤΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΙΡΛΗ, ΦΩΤΙΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΜΠΙΡΛΗ, ΑΝΝΑ ΜΠΙΡΛΗ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ : ΝΙΚΟΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΣΩΤΗΡΙΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151
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ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΜΑΡΙΑ ΘΩΜ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
Θανούσα κηδεύουμε την Δευτέρα 8-3-2021 & ώρα 3 μ. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΚΟΥΜΑ
ΠΑΝΩΡΑΙΑ & ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΙΤΣΑΒΑΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΕΣ
ΛΟΥΪΖΑ – ΜΑΡΙΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΙΩΑΝΝΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤON ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝO ΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟ Γ. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟ
{ΕΤΩΝ 77}
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 & ΩΡΑ 3 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΤΟΥΡΟΣ, ΧΡΥΣΑ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΙΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ, ΑΛΕΦΑΝΤΩ ΧΗΡ. ΔΗΜ. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Βανταράκης - Vadarakis Funeral Services
Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425
www.vadarakis.com
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤON ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝO ΜΑΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟ ΧΑΡ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
{ΕΤΩΝ 80}
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 9 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021
& ΩΡΑ 3 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΩ ΠΟΛΗΣ Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΕΡΕΖΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ & ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΡΛΗΣ, ΠΑΤΡΙΚ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΛΟΥΙΖΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ & ΛΟΥΙΣ ΠΙΤΣΙ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΕΥΓΕΝΙΑ ΧΗΡ. ΛΕΥΤ. ΚΕΝΤΡΙΣΤΑΚΗ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΗΡ. ΜΑΡ. ΘΕΜΕΛΗ,
ΕΛΕΝΗ & ΠΕΤΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΣΟΦΙΑ, ΑΓΝΗ, ΜΑΡΚ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Βανταράκης - Vadarakis Funeral Services
Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425
www.vadarakis.com
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΝΙΚ. ΑΜΑΡΑΝΤΙΝΗ
ΕΤΩΝ 70
Θανόντα κηδεύουμε την Τρίτη 9-3-2021 & ώρα 12 μεσ. από τον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΕΛΕΝΗ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151
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