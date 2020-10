Φωτεινή Δάρρα: Οι αδημοσίευτες φωτογραφίες του γάμου της

View this post on Instagram

Σαν σήμερα... Δυο χρόνια πριν. Γιατί τα παραμύθια δεν είναι φτιαγμένα με πρίγκηπες και πριγκίπισσες. Είναι φτιαγμένα από ανθρώπους και αληθινή αγάπη. Όλα είναι εκεί! ————————————————— #love #weddingday #mylife #fairytail #flowers #happy #prince #belovedfriends #calm #lace