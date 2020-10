Γη ώρα μηδέν: Η υπερθέρμανση προκαλεί ακραία φαινόμενα

Η Γη αλλάζει γρηγορότερα από οποιοδήποτε σημείο της σύγχρονης ιστορίας της με αποτέλεσμα την υπερθέρμανση του πλανήτη λόγω του ανθρώπου. Από τα μέσα του 19ου αιώνα, όταν ξεκινήσαμε την καύση ορυκτών καυσίμων σε βιομηχανική κλίμακα, τροποποιήσαμε την ατμόσφαιρά μας και κάναμε τον πλανήτη να ζεσταθεί. Οι επιστήμονες έχουν προβλέψει ότι εάν η θερμοκρασία του κόσμου υπερβεί τους 2 o C πάνω από τα προ-βιομηχανικά επίπεδα, οι συνέπειες θα είναι καταστροφικές, με θερμότερες θερμοκρασίες , αύξηση της στάθμης της θάλασσας , διαταραχές στα οικοσυστήματα και πιο ακραίες καιρικές συνθήκες .

Οι θερμοκρασίες της Γης έχουν από καιρό διακυμάνσεις, αλλά από τη βιομηχανική επανάσταση ο πλανήτης έχει δει μια άνευ προηγουμένου αύξηση των θερμοκρασιών, ειδικά τις τελευταίες δεκαετίες. 19 από τα 20 θερμότερα έτη που έχουν καταγραφεί, έχουν καταγραφεί από το 2001 και ο κόσμος είναι τώρα περίπου 1 oC πάνω από τα προ-βιομηχανικά επίπεδα. Η συμφωνία του Παρισιού έθεσε στόχο να μην ξεπεράσει τους 2 oC, με τη φιλοδοξία να παραμείνει κάτω από τον 1,5 oC.