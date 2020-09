Πώς μπορούμε να ανακαλύψουμε τα ταλέντα και τις δεξιότητες των παιδιών μας;

Η Reinvent Education είναι μία σύγχρονη εκπαιδευτική μονάδα, που σχεδιάζει και υλοποιεί καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά ηλικίας 4-17 ετών, αξιολογεί τις δεξιότητες και τις γνωστικές λειτουργίες τους με αξιόπιστα ψυχομετρικά εργαλεία και παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικής γονέων (ομαδικές και ατομικές).

Αποστολή της Reinvent Education είναι να ανακαλύψει τα ιδιαίτερα ταλέντα, δεξιότητες ή ικανότητες που διαθέτουν τα παιδιά, να ενισχύσει την αυτοπεποίθησή τους και σε συνδυασμό με τον εμπλουτισμό γνώσεων να διευκολύνει να αναδυθεί και να αναδειχθεί το δυναμικό τους, ακαδημαϊκό, κοινωνικό και συναισθηματικό.

Τα προγράμματα εδράζονται στη βιωματική μάθηση, που αποτελεί ένα εναλλακτικό μοντέλο εκπαίδευσης και έχει ως στόχο να φέρει το παιδί σε άμεση επαφή με το αντικείμενο της μάθησης, μέσα από την έρευνα, την εργασία πεδίου, την παρατήρηση, τις συνεντεύξεις, τα παιχνίδια ρόλων κ.α.

Τα παιδιά έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στη διαδικασία της μάθησης, δουλεύουν σε ομάδες, επικοινωνούν τα βιώματά τους, επεξεργάζονται από κοινού τις αντιδράσεις τους, θέτουν τους δικούς τους στόχους, εκφράζονται και δημιουργούν.

Τελικός στόχος είναι να εκπαιδευτούν τα παιδιά στο πώς να μαθαίνουν (learn to learn) και πώς να σκέφτονται (how to think) αντί του «παραδοσιακού», τι να σκέφτονται.

Η Reinvent Education διαθέτει εξειδικευμένους εκπαιδευτικούς και χρησιμοποιεί σύγχρονο γνωστικό υλικό και διεθνώς αναγνωρισμένες παιδαγωγικές μεθόδους.



Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και ώρα 18:00 στον αίθριο χώρο του café Bourbon (Παντανάσσης 34) θα πραγματοποιηθεί η πρώτη ανοιχτή ομαδική συζήτηση γονέων. Στη συνάντηση αυτή ο Λάμπρος Αραπάκος (κοινωνικός λειτουργός-θεατροπαιδαγωγός, MSc Ψυχική Υγεία, MSW Κοινωνική εργασία στην Εκπαίδευση) θα αναπτύξει το θέμα: «Ανακαλύπτοντας τα ταλέντα των παιδιών μου».