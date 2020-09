Το πρόγραμμα Erasmus, «Foster», “Follow me, like me, share my ideas, tweet”, στα Σελιανίτικα Αχαΐας

Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus + KA1 , «Foster», “Follow me, like me, share my ideas, tweet”, στα Σελιανίτικα Αχαΐας ,από 4-12 Σεπτεμβρίου 2020 τελείωσε με επιτυχία και υλοποιήθηκε απο το Αχαϊκό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Ενηλίκων, ΜΚΟ, στην Πάτρα.

Την Πέμπτη 10.09.2020 πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω δραστηριότητες, σε σχέση με την χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από τους νέους:

«Εισαγωγή στο Linkedin»:Σε αυτή τη δραστηριότητα οι εκπαιδευτες εξήγησαν στους νέους τις ευκαιρίες που μπορεί να προσφέρει ο Linkedin στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Η ομάδα νέων στο σύνολό της παρακολούθησετις παρουσιάσεις που δόθηκαν από τους συντονιστές.

«Δημιουργία λογαριασμού Linkedin από 0 έως 10»:Σε αυτή τη δραστηριότητα οι συμμετέχοντες παρακολούθησαν πώς πραγματοποιείται η δημιουργία λογαριασμού Linkedin. Αναλύθηκαν όλες οι λειτουργίες και θα δόθηκαν συμβουλές θα βοηθήσουν στην ενίσχυση του λογαριασμού LinkedInτων νέων, προκειμένου να βελτιωθεί η δικτύωσή τους και να αυξηθούν οι επαγγελματικές τους ευκαιρίες.

«Παιχνίδι συνέντευξης»:Η ομάδα χωρίζεται σε δύο μέρη. Από τη μία πλευρά έχουμε εργοδότες που δημιούργησαν πλασματικές προσφορές εργασίας. Από την άλλη πλευρά, η ομάδα των αιτούντων που συνέταξαν βιογραφικό σημείωμα. Η δραστηριότητα ολοκληρώθηκε με την προσομοίωση συνεντεύξεων εργασίας μεταξύ εργοδοτών και αιτούντων.Οι συνεντεύξεις εργασίας που αναλύθηκαν και δόθηκαν προσωπικά σχόλια σε κάθε συμμετέχοντα, για το πώς να βελτιωθεί για το μέλλον.

Την επομενη ημερα 11/9/20 Παρασκευή πραγματοποιήθηκε το εργαστήριο ψηφιακής εκκίνησης επιχειρηματικότητας (digital startup workshop). Είχαμε 6 ομάδες από 3 άτομα, δημιουργώντας νέες εταιρείες και αναπτύσσοντας νέα προϊόντα. Κάθε άτομο είχε διαφορετικό ρόλο ως Διευθύνων Σύμβουλος, Διευθυντής Προϊόντων και στέλεχος Διαφήμισης. Έπρεπε να βρουν μια ιδέα προϊόντος, στη συνέχεια να δημιουργήσουν το όνομα της εταιρείας, το λογότυπο, το moto και μια αφίσα. Επίσης, έπρεπε να μιλήσουν για την αξία των προϊόντων της στην σημερινή κοινωνία, τον προϋπολογισμό και τα κέρδη της εταιρείας.

Αργότερα, όλες οι ομάδες έδειξαν το τελικό τους έργο στις υπόλοιπες ομαδες. Τα αποτελέσματα ήταν καταπληκτικά αφού είχαμε εταιρείες που ποικίλλουν από τεχνολογίες αυτοκινήτων, ταξίδια με πλοίο, νέες εφευρέσεις καπνίσματος ως και μοντέρνα διαστημικά κοστούμια και εικονική πραγματικότητα. Επιβραβεύτηκε η καλύτερη ομάδα, που μας εισήγαγε στην τεχνολογία ηλεκτρικών πολυτελών αυτοκινήτων, με ένα μεγάλο χειροκρότημα.Όλοι οι συμμετέχοντες απέκτησαν εμπειρία να δουλεύουν σε ομάδες, να μοιράζονται και να θέτουν σε διαβούλευση τις ιδέες τους και φυσικά να ενεργοποιούν τη δημιουργικότητά τους.

Τέλος το απόγευμα της Παρασκευής 11.09.2020 πραγματοποιήθηκε στην κεντρική πλατεία των Σελιανιτίκων, εκδήλωση διάδοσης των αποτελεσμάτων του προγράμματος.Οι νέοι μας διέσχισαντην πόλη και διέδωσαν τα αποτελέσματα του έργου στην τοπική κοινότητα. Τράβηξαν την προσοχή των ντόπιων ανθρώπων με μουσική και χορεύοντας παραδοσιακούς ελληνικούς χορούς.

Το πρόγραμμα ολοκληρωθηκε με επιτυχία και εδωσε την ευκαιρεια σε ολους μας και να αποκτησουμε δεξιότητες και νεέες εμπιερίες και γνώση , να αποκτήσουμε καινόυργιους φίλους και να περασουμε υπέροχα και ξέγνοιστα μετα απο μια περίοδο εγκλεισμου.

Στο πρόγραμμα αυτό συμμετε’ιχε ομάδα εθελοντών του Αχαικού Ινστιτούτου Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

Ζήσης-Στυλιανός Τράμπαρης: ήμουν μέλος της ελληνικής ομάδας η οποία φιλοξένησε νέους και νέες από όλη την Ευρώπη στα Σελιανίτικα, Αχαΐας τον Σεπτέμβριο του 2020 για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ FOSTER <<Follow, Share, Tweet>>. Αν και έχω συμμετάσχει σε πολλά ευρωπαϊκά προγράμματα στο παρελθόν, κάθε ένα τους καταφέρνει κάθε φορά να με εκπλήσσει με το πόσο κοντά μπορώ να έρθω με ανθρώπους της ηλικίας μου από όλο τον κόσμο και μάθω τόσο πολλά για αυτούς και την κουλτούρα τους. Ιδιαίτερα σε αυτό το πρόγραμμα ακόμα και κάτω από τις υπάρχουσες δύσκολες συνθήκες λόγο του ιού καταφέραμε μέσα σε μια εβδομάδα να γίνουμε όλοι μια δυνατή ομάδα σε ένα υπέροχο παραλιακό χωριό της Αχαΐας, να μάθουμε ο ένας από τον άλλο για τα social media και την σωστή χρήση τους και να πάρουμε μια ανάσα από την καθημερινότητα μας. Ήταν πραγματικά μια ανεπανάληπτη εμπειρία και νιώθω πολύ τυχερός που μπόρεσα να είμαι μέρος της.

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος: Συμμετείχα στο Erasmus + Youth Exchange "FO.S.T.ER." στα Σελιανίτικα, Αχαΐας . Ο χώρος του που πραγματοποιήθηκε το έργο ήταν καταπληκτικός, δίπλα στη θάλασσα, όπου κολυμπούσαμε κάθε πρωί πριν από το πρωινό, χαλαρώναμε μετά τις δραστηριότητες του προγράμματος και να κοινωνικοποιούμαστε με ασφάλεια. Το ξενοδοχείο μας φιλοξένησε επίσης στην αίθουσα συσκέψεων στον τελευταίο όροφο του ξενοδοχείου, όπου όλες οι δραστηριότητές μας πραγματοποιήθηκαν με ασφάλεια και με καταπληκτική θέα! Απόλαυσα γνωριμίες με ανθρώπους από όλη την Ε.Ε, έμαθα νέες ψηφιακές δεξιότητες και ιδιαίτερα απόλαυσα τα εργαστήρια τέχνης. Περάσαμε υπέροχα και το τελευταίο μας απόγευμα, όπου περπατήσαμε στο κέντρο Σελιανιτίκων και διαδώσαμε τα αποτελέσματα του έργου στην τοπική κοινότητα, στην κεντρική πλατεία. Τραβήξαμε την προσοχή των ανθρώπων με μουσική και χορεύοντας παραδοσιακούς ελληνικούς χορούς! Ελπίζω να δω τους νέους φίλους μου σύντομα σε άλλο πρόγραμμα Erasmus +.

Ιωάννα Μητροπούλου: Η συμμετοχή σε πρόγραμμα Erasmus αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για τους νέους να διευρύνουν τους ορίζοντες τους. Οι ανισότητες, η μετανάστευση, η ανεργία και η φτώχεια γέννησαν ανασφάλειες, αναζωπύρωσαν φοβίες και ανέστησαν φαντάσματα διχασμού του παρελθόντος. Το πρόγραμμα Erasmus στοχεύει στην εξάλειψη όλων αυτών. Αποτελεί την πιο ανιδιοτελή προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ενοποίηση και ολοκλήρωση, και αυτό γιατί επιτυγχάνεται μέσα από την Παιδεία, το ισχυρότερο εργαλείο των ευρωπαϊκών λαών για πρόοδο, ευημερία, ελευθερία και, τελικά, δημοκρατία.

Φέτος ήταν μια διαφορετική χρονιά για όλον τον κόσμο λόγω της υγειονομικής κρίσης που έπληξε τον πλανήτη. Λόγω του ότι το πρόγραμμα συνδέεται άμεσα με τα ταξίδια σε όλη την Ευρώπη, υπήρχε ο φόβος μη πραγματοποίησης του όμως, το πρόγραμμα του Erasmus στο οποίο συμμετείχα, τηρώντας όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα, έλαβε χώρα και μάλιστα με μεγάλη επιτυχία στην περιοχή μου. Ο τίτλος του προγράμματος είναι: FOllow, Share, Tweet, EmpoweR Youth Skills- FOSTER. Στην σημερινή εποχή οι νέοι έχουν μάθει να ζουν με τα social media τα οποία χρησιμοποιούν πολλές ώρες μέσα στην μέρα. Όμως ο σκοπός του προγράμματος ήταν να αποκτήσουν οι νέοι κοινωνικές, επικοινωνιακές και ψηφιακές δεξιότητες, απαραίτητες και χρήσιμες για την προσωπική εξέλιξη χωρίς να χάσουν την επαφή με την πραγματική ζωή. Η ανταλλαγή απόψεων αλλά και η περιέργεια για το καινούργιο και το άγνωστο συνέβαλαν στο να βλέπω τον κόσμο διαφορετικά και όχι μόνο μέσα από μια φωτογραφία που αναρτήθηκε από κάποιον γνωστό μου στα social media.

Ευχαριστώ θερμά την ελληνική ομάδα για αυτό το όμορφο ταξίδι που μοιραστήκαμε αλλά και την κ. Κυριακή Βαμβακά για την ευκαιρία που μου έδωσε να είμαι και εγώ μέλος της.

Ιωάννα Τράμπαρη: Το πρόγραμμα "FOLLOW- SHARE-TWEET EMPOWER YOUTH SKILLS "FOSTER" που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια ανταλλαγών του Erasmus+ στα Σελιανίτικα, Αχαίας ήταν μία αξέχαστη αλλά και σημαντική εμπειρία για την προσωπική μου ανάπτυξη. Με έκανε ενεργά συμμέτοχη σε μία κοινότητα νέων κατά τη διάρκεια μίας εβδομάδας το οποίο μου έδωσε τη δυνατότητα να μάθω απο πιο έμπειρα άτομα στον τομέα τον μέσων κοινωνικής δικτύωσης αλλά και να μεταδώσω τις δικές μου γνώσεις. Αυτό επιτεύχθηκε μέσα από την συμμετοχή μου σε καλλιτεχνικά workshop, σε κοινωνικές προσομοιώσεις και διαδραστικά παιχνίδια τα οποία βελτίωσαν και τις ικανότητες συνεργασίας και επικοινωνίας. Ήρθα σε επαφή με νέους από όλη την Ευρώπη, βλέποντας απο διαφορετικές οπτικές κάθε νέο θέμα συζήτησης. Εύχομαι να ξαναέχω παρόμοια ευκαιρία στο μέλλον αλλά και όλοι οι συνομηλικοί μου τουλάχιστον μία φορά στη ζωή τους.