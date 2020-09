Επιτέλους! Η πατρινή Έλλη Τρίγγου και ο Αργύρης Πανταζάρας στο "This is not Romeo & Juliet"

Μπορεί η πρεμιέρα τους να αναβλήθηκε λόγω κορωνοϊού όμως η στιγμή που μοιραστούν το θεατρικό σανίδι είναι πλέον κοντά. Ο Αργύρης Πανταζάρας και η πατρινή Έλλη Τρίγγου παρουσιάζουν την πολυαναμενόμενη παράσταση This is not Romeo & Juliet, βασισμένη στο Σαιξπηρικό αριστούργημα κάνει πρεμιέρα στις 5 Οκτωβρίου στο Θέατρο Πορεία για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων..

Στο πλαίσιο της προώθησης της παράστασης ο Αργύρης Πανταζάρας μοιράστηκε κάποιες φωτογραφίες με την συμπρωταγωνίστρια του στα social media.