Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τετάρτη 12 Αυγούστου

Κηδείες
ΚΗΔΕΙΑ
ΤOΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝO ΜΑΣ
ΙΩΑΝΝΗ ΚΩΝ. ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ
ΕΤΩΝ 73
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 12-8-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ.
ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ,
ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ,
ΑΝΔΡΕΑΣ, ΙΩΑΝΝΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΑΝΝΑ ΑΡΙΣΤ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 12-8-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 4 μ.μ.
ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΟ (ΣΤΕΛΙΟ) ΦΩΤ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟ
ΣΥΝ/ΧΟ ΕΜΠΟΡΟΡΑΠΤΗ
ΕΤΩΝ 89
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 12-8-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 5 Μ.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΦΩΤΙΟΣ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΛΕΝΗ (ΛΕΝΑ) ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ- ΔΗΜΗΤΡΑ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ
ΤΑ ΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΛΕΝΗ ΧΗΡΑ ΝΙΚ. ΚΑΡΥΑΝΟΥ, ΖΑΦΕΙΡΟΥΛΑ ΧΗΡΑ ΙΩΑΝ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΗΡΑ ΕΥΣΤΡ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΔΙΟΝΥΣΙΟ ΦΩΤ. ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟ
ΤΑΞΙΑΡΧΟ ΕΛ. ΑΣ. ε.α.
ΕΤΩΝ 86
Θανόντα κηδεύουμε την Τετάρτη 12-8-2020 & ώρα 6 μ. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Ιτεών.
Η ταφή θα γίνει στο Νεκροταφείο Ζαρουχλεϊκων.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ
Η ΕΓΓΟΝΗ : ΧΑΡΙΤΙΝΑ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΖΩΗ (χήρα) ΙΩΑΝ. ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΟΥΖΑΝΑ ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ (εν Γερμανία), ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ & ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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