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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τετάρτη 12 Αυγούστου

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τ...

Κηδείες

ΚΗΔΕΙΑ

ΤOΝ  ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝO  ΜΑΣ

ΙΩΑΝΝΗ ΚΩΝ. ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ

 ΕΤΩΝ 73

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 12-8-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ,

 ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ,

 ΑΝΔΡΕΑΣ, ΙΩΑΝΝΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ                   

ΟΙ    ΑΝΕΨΙΟΙ       ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ  ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΑΝΝΑ ΑΡΙΣΤ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ  12-8-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 4 μ.μ.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΣΤΥΛΙΑΝΟ (ΣΤΕΛΙΟ) ΦΩΤ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟ

ΣΥΝ/ΧΟ  ΕΜΠΟΡΟΡΑΠΤΗ

ΕΤΩΝ 89

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 12-8-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 5 Μ.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ  ΝΑΟ  ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΦΩΤΙΟΣ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΛΕΝΗ (ΛΕΝΑ) ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ- ΔΗΜΗΤΡΑ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ

ΤΑ ΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΛΕΝΗ ΧΗΡΑ ΝΙΚ. ΚΑΡΥΑΝΟΥ, ΖΑΦΕΙΡΟΥΛΑ ΧΗΡΑ ΙΩΑΝ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΗΡΑ ΕΥΣΤΡ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

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ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο  μας

ΔΙΟΝΥΣΙΟ  ΦΩΤ. ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟ
ΤΑΞΙΑΡΧΟ ΕΛ. ΑΣ. ε.α. 

 ΕΤΩΝ  86

Θανόντα  κηδεύουμε  την  Τετάρτη  12-8-2020  & ώρα  6  μ. μ.  από τον  Ιερό  Ναό  Αγίου  Γεωργίου  Ιτεών.

Η ταφή θα γίνει στο Νεκροταφείο Ζαρουχλεϊκων.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ  ΤΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΕΓΓΟΝΗ : ΧΑΡΙΤΙΝΑ

ΟΙ  ΑΔΕΛΦΟΙ

ΖΩΗ (χήρα) ΙΩΑΝ. ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΟΥΖΑΝΑ ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ (εν Γερμανία), ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ & ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ   ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

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