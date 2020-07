«Έξυπνες» εφαρμογές στα δημόσια κτίρια και τον οδοφωτισμό της Δυτικής Ελλάδας μέσω του έργου «Esmartcity»

Οι δυνατότητες και προοπτικές της έξυπνης πόλης με την αξιοποίηση, της ηλεκτροκίνησης, της κυκλικής οικονομίας μέσα από την πράσινη ανάπτυξη και την έξυπνη επιχειρηματικότητα ήταν ορισμένα από τα θέματα που αναλύθηκαν εκτενώς στο Διεθνές Διαδικτυακό Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Μεσογειακού Χώρου INTERREG MED 2014-2020 και του Ευρωπαϊκού Έργου «Esmartcity» (Enabling Smarter City in the MED area through networking - Δημιουργώντας ευφυέστερες πόλεις στην περιοχή της Μεσογείου μέσω δικτυώσεων).

Το Συνέδριο διοργάνωσε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας τη Δευτέρα 6 και την Τρίτη 7 Ιουλίου 2020. Την πρώτη ημέρα των εργασιών, χαιρετισμό απηύθυναν ο Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας, Περιβάλλοντος, Φυσικών Πόρων και Χωροταξίας, Λάμπρος Δημητρογιάννης και ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, Παναγιώτης Παπαδόπουλος οι οποίοι τόνισαν τη συμβολή του έργου ESMARTCITY στην επίτευξη στόχων της ΠΔΕ στο πλαίσιο της ιδέας της έξυπνης πόλης και ειδικότερα σε έξυπνα ενεργειακά αποδοτικά δημόσια κτίρια και έξυπνο οδοφωτισμό.

Στο έργο υλοποιήθηκαν πιλοτικές δοκιμές στο πεδίο των έξυπνων αστικών περιοχών, των ενεργειακά αποδοτικών κτηρίων και του έξυπνου δημόσιου φωτισμού τα αποτελέσματα των οποίων οδήγησαν στην ανάπτυξη της Πράσινης Βίβλου για την Αλλαγή Πολιτικών Καινοτομίας και του Πρωτοκόλλου της Έξυπνης Πόλης, που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της πρώτης μέρας.

«Η ΠΔΕ και το έργο ESMARTCITY, μέσα από το εργαλεία αυτά παρέχουν σε φορείς την τεχνογνωσία και την πληροφορία για δράσεις της νέας Χρηματοδοτικής Περιόδου 2021 - 2027 στους στόχους PO 1 (Policy Objective): Πιο έξυπνη Ευρώπη - καινοτόμος και έξυπνος βιομηχανικός μετασχηματισμός και PO2: Πιο Πράσινη Ευρώπη χαμηλών εκπομπών άνθρακα - καθαρή και δίκαιη ενεργειακή μετάβαση, πράσινες και μπλε επενδύσεις, κυκλική οικονομία, προσαρμογή του κλίματος και πρόληψη κινδύνων» τόνισε ο κ. Δημητρογιάννης.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης ημέρας των εργασιών παρουσιάστηκε επίσης το έργο ESMARTCITY από την κ. Δρ. Μακρή Μαρία, προϊσταμένη του τμήματος Τεχνικών Εφαρμογών της Δ/νσης Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της ΠΔΕ καθώς επίσης θέματα έξυπνων πόλεων, ηλεκτροκίνησης και το πρώτο ηλεκτρικό - diesel ferry boat στην Ελλάδα.

Στην δεύτερη ημέρα των εργασιών με αντικείμενο κυκλική οικονομία και πράσινη ανάπτυξη, απηύθυνε χαιρετισμό ο Περιφερειάρχης, Νεκτάριος Φαρμάκης ο οποίος και επεσήμανε ότι μέσα από το έργο ESMARTCITY αναδεικνύεται με τον καλύτερο τρόπο πως οι τεχνολογικές εξελίξεις δίνουν τη δυνατότητα να υιοθετήσουν οι πόλεις καλύτερους όρους καθημερινότητας στο πλαίσιο της Κυκλικής Οικονομίας.

Τιμητική συμβολή στις εργασίες του Συνεδρίου όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, ήταν η εισήγηση του Ειδικού Συμβούλου του Πρωθυπουργού για το Περιβάλλον και την Κυκλική Οικονομία και επίτιμου Διευθυντή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αρμόδιου για θέματα Κυκλικής Οικονομίας της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος DGENV, Γεώργιου Κρεμλή ο οποίος ανέλυσε μεταξύ άλλων πώς η κλιματική και ενεργειακή μετάβαση, η μπλε οικονομία, η βιώσιμη κινητικότητα, η κυκλική οικονομία και ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελούν τους βασικούς πυλώνες των εθνικών στρατηγικών ανάκαμψης.

Τέλος, στο συνέδριο αναπτύχθηκε το αντικείμενο της έξυπνης επιχειρηματικότητας όπου απηύθυνε χαιρετισμό ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Ερευνας και Καινοτομίας, Φωκίων Ζαΐμης. Εστίασε στις δράσεις της ΠΔΕ στον τομέα της επιχειρηματικότητας και στην δημιουργία του Κόμβου Ψηφιακής Καινοτομίας στην ΠΔΕ και του προγράμματος REBRAIN GREECE, ώστε οι εταιρείες να αναπτύξουν τις ιδέες τους και να επωφεληθούν από μια συνδεδεμένη, παγκόσμια οικονομία.

H γαλάζια ενέργεια, τα ανοιχτά δεδομένα, τα εικονικά οικοσυστήματα και το έξυπνο μέλλον για τη γεωργία αποτελούν ξεχώρισαν μεταξύ των θεμάτων στα οποία εστίασαν οι ομιλητές από SMEs και ακαδημαϊκούς φορείς κατά τη δεύτερη ημέρα των εργασιών του συνεδρίου.

Το συνέδριο είχε και ταυτόχρονη φυσική παρουσία στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου λαμβάνοντας όλα τα μέτρα τήρησης για την εξάπλωση του κορωνοϊού.

Οι εργασίες του συνεδρίου είναι διαθέσιμες στο ESMARTCITY MED - YouTube Channel και συγκεκριμένα στους παρακάτω συνδέσμους:

6 ΙΟΥΛΙΟΥ

Ελληνικά - https://youtu.be/tdWK4wOWk8g

Αγγλικά - https://youtu.be/-RUHgvCqc9U

7 ΙΟΥΛΙΟΥ

Ελληνικά - https://youtu.be/qOsDBQA8Q1M

Αγγλικά - https://youtu.be/SoGNeSyp0QM