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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 30 Ιουνίου 2020

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 30 Ιουνίου 2020

Κηδείες

 

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΓΕΡΑΣΙΜΟ ΧΑΡΑΛ. ΠΑΡΙΣΗ

ΕΤΩΝ 93

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 30/6/2020 & ΩΡΑ 5:00 μ.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΣΤΙΣ 4:30 μ.μ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΠΑΡΙΣΗ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ & ΚΙΚΗ ΠΑΡΙΣΗ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΡΙΣΗ

Ο ΕΓΓΟΝΟΣ ΤΟΥ: ΝΤΙΑ- ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΤΟΥ: ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΡΙΣΗΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Γραφείο Τελετών & Μνημοσύνων Γιαννόπουλος &Υιος

Ά Γραφείο: Ευβοίας 131 Πάτρα, τηλ.: 2610 423 501

Β΄Γραφείο: Αγ. Ανδρέου 3, Αίγιο, τηλ.: 261027444

Κιν.: 6932885964

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