Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 30 Ιουνίου 2020

Κηδείες
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟ ΧΑΡΑΛ. ΠΑΡΙΣΗ
ΕΤΩΝ 93
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 30/6/2020 & ΩΡΑ 5:00 μ.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΣΤΙΣ 4:30 μ.μ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΠΑΡΙΣΗ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ & ΚΙΚΗ ΠΑΡΙΣΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΡΙΣΗ
Ο ΕΓΓΟΝΟΣ ΤΟΥ: ΝΤΙΑ- ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΤΟΥ: ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΡΙΣΗΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Γραφείο Τελετών & Μνημοσύνων Γιαννόπουλος &Υιος
Ά Γραφείο: Ευβοίας 131 Πάτρα, τηλ.: 2610 423 501
Β΄Γραφείο: Αγ. Ανδρέου 3, Αίγιο, τηλ.: 261027444
Κιν.: 6932885964
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