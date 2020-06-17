Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Πέμπτη 18 Ιουνίου

Κηδείες
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟ ΣΤ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟ
ΜΑΕΣΤΡΟ- ΕΤΩΝ 58
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 18-6-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 5.30 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΜΑΡΙΑ:
Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ: ΣΤΑΥΡΟΣ
Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ: ΚΩΝ/ΝΑ ΧΗΡΑ ΕΥΣΤ. ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΠΟΔΗ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών – Ρίου 5Α τηλ. 2610 326842
----------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΣΤΑΥΡΟ- ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΙΩΑΝ. ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ
ΕΤΩΝ 89
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 18-6-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 4:00 Μ.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΓΙΩΤΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΜΑΝΩΛΗΣ, ΣΗΛΙΑ, ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ:
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών – Ρίου 5Α τηλ. 2610 326842
----------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΙΩΑΝΝΗ ΙΩΑΝ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 93
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 18-6-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 4 Μ.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΑΡΓΥΡΩΝ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Η ΚΟΡΗ ΤΟΥ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΑ, ΓΙΑΝΝΗΣ
Η ΔΙΣΕΓΓΟΝΗ ΤΟΥ: ΑΓΓΕΛΙΝΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών – Ρίου 5Α τηλ. 2610 326842
----------------------