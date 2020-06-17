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ΠΕΝΘΗ

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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Πέμπτη 18 Ιουνίου

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Πέμπτη 18 Ιουνίου

Κηδείες

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΟ ΣΤ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟ

ΜΑΕΣΤΡΟ- ΕΤΩΝ 58

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 18-6-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 5.30 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΜΑΡΙΑ:

Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ: ΣΤΑΥΡΟΣ

Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ: ΚΩΝ/ΝΑ ΧΗΡΑ ΕΥΣΤ. ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΠΟΔΗ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών – Ρίου 5Α τηλ. 2610 326842

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ΚΗΔΕΙΑ  

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΣΤΑΥΡΟ- ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΙΩΑΝ. ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ

ΕΤΩΝ 89

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 18-6-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 4:00 Μ.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΓΙΩΤΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΜΑΝΩΛΗΣ, ΣΗΛΙΑ, ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ:

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών – Ρίου 5Α τηλ. 2610 326842

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΙΩΑΝΝΗ ΙΩΑΝ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 93

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 18-6-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 4 Μ.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΑΡΓΥΡΩΝ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Η ΚΟΡΗ ΤΟΥ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΑ, ΓΙΑΝΝΗΣ

Η ΔΙΣΕΓΓΟΝΗ ΤΟΥ: ΑΓΓΕΛΙΝΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών – Ρίου 5Α τηλ. 2610 326842

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