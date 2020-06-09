Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 9 και την Τετάρτη 10 Ιουνίου 2020

Κηδείες
ΚΗΔΕΙΑ
Τον αγαπημένο μας
ΝΙΚΟΛΑΟ ΓΕΩΡΓ. ΜΑΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 75
Θανόντα κηδεύουμε την Τρίτη 09-06-2020 και ώρα 5 μ.μ. στον Ιερό Ναό Αγίας Κυριακής Αγίου Βασιλείου Ρίον. Η ταφή θα γίνει στο Α΄Δημοτικό Κοιμητήριο Πατρών.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: EΛΕΝΗ χήρα ΚΩΝ. ΜΑΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΜΙΛΙΑ χήρα ΓΕΩΡΓ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΤΟΥ
ΑΓΑΘΗ χήρα ΝΙΚ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ
ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ χήρα ΣΠΥΡ. ΚΑΡΛΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΜΥΡΝΙΩΤΑΚΗΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ, ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΓΕΩΡΓ. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 79
Κηδεύουμε την Τρίτη 09-06-2020 και ώρα 3.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Β΄Δημοτικού Κοιμητηρίου Λεύκας Πατρών
Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΑΛΕΦΑΝΤΩ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ
Ο ΕΓΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΩ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΧΗΡΑ ΑΘ. ΜΠΙΤΡΑ
ΑΘΗΝΑ ΧΗΡΑ ΙΩΑΝ. ΝΕΜΟΥΤΙΑΝΟΥ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗ
ΧΑΡΗΣ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΑ ΚΟΚΜΟΤΟΥ
ΝΙΚΗ ΧΗΡΑ ΠΑΝ. ΜΠΑΡΔΑΚΗ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙA
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΜΙΧ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
(ΕΤΩΝ 80)
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ & ΩΡΑ 5:00 μ.μ.
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΜΙΧΑΗΛ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΖΟΥΜΕΡΚΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΣ
Ο ΑΔΕΛΦΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος - Κωνσταντίνος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448
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ΚΗΔΕΙΑ
Την λατρευτή μας
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (χήρα) ΔΗΜ. ΘΟΥΑ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΛΕΚΚΑ – ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 85
Κηδεύουμε την Τρίτη 9/6/2020 και ώρα 6 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Μιντιλογλιου.
Ο ΥΙΟΣ ΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΑ ΘΟΥΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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ΚΗΔΕΙΑ
Την Λατρευτή μας
Δέσποινα (χήρα) ΝΙΚ. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 95
Θανούσα κηδεύουμε την Τετάρτη 10-6-2020 & ώρα 10.30 π.μ. από τον Ιερό Ναό Παναγιάς Αλεξιωτίσσης Πατρών.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ,Ν ΔΓΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (χήρα) ΚΩΝ. ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΘΕΟΧΑΡΗΣ & ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
Η ΑΔΕΛΦΗ: ΙΟΥΛΙΑ (χήρα) ΑΝΑΣΤ. ΨΗΜΑΔΑ\ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ- ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΚΗΔΕΙA
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΝΙΚ.
ΤΑΜΠΟΥΡΑΝΖΗ
(ΕΤΩΝ 93)
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ & ΩΡΑ 11:00 π.μ.
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗΣ (ΜΕΤΖΕΝΑ) ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΜΑΡΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ (χήρα) ΧΡ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΙΑΜΑΝΤΩ (χήρα) ΔΗΜ. ΜΠΙΘΕΛΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΑΜΠΟΥΡΑΝΖΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΜΠΟΥΡΑΝΖΗΣ
ΙΩΑΝΝΑ (χήρα) ΔΗΜ. ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΧΟΙΝΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΤΑΜΠΟΥΡΑΝΖΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΜΑΡΙΝΑ ΤΑΜΠΟΥΡΑΝΖΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος - Κωνσταντίνος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448