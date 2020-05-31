Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 1η και την Τρίτη 2 Ιουνίου

Κηδείες
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΑΛΕΞΙΟ ΙΩΑΝ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 87
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 1-6-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 4 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α΄ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΟΛΓΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, ΑΛΕΞΗΣ, ΑΙΜΙΛΙΑ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΤΟΥ- ΟΙ ΛΟΙΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΝΑΥΣΙΚΑ ΧΗΡΑ ΜΙΧ. ΚΑΠΟΤΗ
ΕΤΩΝ 80
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 1-6-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΑΡΟΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΚΡΗΝΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΠΑΡΑΣΚΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΛΕΚΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΔ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, ΝΑΥΣΙΚΑ, ΜΑΙΡΗ ΚΑΙ ΜΙΧΑΛΗΣ
Η ΔΙΣΕΓΓΟΝΗ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ: ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΜΑΡΙΑ-ΚΛΩΝΤ ΙΩΑΝ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 79
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 1-6-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 4 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Α' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΒΑΡΒΑΡΑ ΚΑΙ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ, ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΣ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΙΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ: ΔΟΜΙΝΙΚΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ
Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΤΗΣ : ΡΟΜΠΥ ΜΑΡΤΕΝ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΜΑΡΙΑ ΝΙΚ. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 85
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 1-6-2029 ΚΑΙ ΩΡΑ 5 Μ.Μ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΕΙΣΟΔΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΦΑΡΡΑΙ Δ. ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΗΣ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΛΥΓΕΡΗ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ,
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ,
ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ,
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΝΙΚ. ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΕΤΩΝ 65
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 2-6-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 ΜΕΣ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΝΩ ΛΟΥΣΟΙ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
Η ΚΟΡΗ ΤΟΥ : ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]