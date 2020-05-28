Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 29 Μαΐου

Κηδείες
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΝΕΣΤΟΡΑ ΕΥΣΤ. ΠΙΕΡΡΟ
ΕΤΩΝ 69
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29-5-2030 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:30 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΑΚΚΑΣ ΑΙΓΙΟΥ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΛΙΛΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΙΑΣΩΝ, ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ ΚΑΙ ΣΕΡΓΙΟΣ
Η ΕΓΟΟΝΗ ΤΟΥ: ΙΡΙΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΧΗΡΑ ΕΥΣΤ. ΜΑΡΚΟΥΙΖΟΥ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΙΑΟΥΛΗΣ
Ο ΕΞΑΔΕΛΦΟΣ ΤΟΥ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΟΛΥΜΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΑΝΑΣΤ. ΚΑΤΑΓΕΩΡΓΟ
ΕΤΩΝ 69
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29-5-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 2.30 Μ.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΡΗΝΗΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΚΑΜΠΑΡΔΩΝΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΖΗΣΙΜΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ
Ο ΕΓΓΟΝΟΣ ΤΟΥ: ΑΛΕΞΙΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73 (ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]
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