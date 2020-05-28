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ΠΕΝΘΗ

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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 29 Μαΐου

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 29 Μαΐου

Κηδείες

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΝΕΣΤΟΡΑ ΕΥΣΤ. ΠΙΕΡΡΟ

ΕΤΩΝ 69

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29-5-2030 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:30 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΑΚΚΑΣ ΑΙΓΙΟΥ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΛΙΛΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΙΑΣΩΝ, ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ ΚΑΙ ΣΕΡΓΙΟΣ

Η ΕΓΟΟΝΗ ΤΟΥ: ΙΡΙΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΧΗΡΑ ΕΥΣΤ. ΜΑΡΚΟΥΙΖΟΥ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΙΑΟΥΛΗΣ

Ο ΕΞΑΔΕΛΦΟΣ ΤΟΥ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΟΛΥΜΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΑΝΑΣΤ. ΚΑΤΑΓΕΩΡΓΟ

ΕΤΩΝ 69

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29-5-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 2.30 Μ.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΡΗΝΗΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΚΑΜΠΑΡΔΩΝΗΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΖΗΣΙΜΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ

Ο ΕΓΓΟΝΟΣ ΤΟΥ: ΑΛΕΞΙΟΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73 (ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783

e-mail: [email protected]

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