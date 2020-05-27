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ΠΕΝΘΗ

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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Πέμπτη 28 Μαΐου

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Πέμπτη 28 Μαΐου

Κηδείες

ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΗΡΑ ΠΑΝ. ΜΑΛΛΗ

ΕΤΩΝ 90

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 28/05/2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 11π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ

TA ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΜΑΛΛΗ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΑΛΙΚΗ ΜΑΛΛΗ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ        ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΗΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ          ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

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ΚΗΔΕΙA

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΩΝ. ΠΑΥΛΟ (ΕΤΩΝ 83)

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 28 ΜΑΪΟΥ & ΩΡΑ 12:00 μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ & ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΚΑΠΑΡΟΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ      ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

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