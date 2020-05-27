Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Πέμπτη 28 Μαΐου

Κηδείες
ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΗΡΑ ΠΑΝ. ΜΑΛΛΗ
ΕΤΩΝ 90
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 28/05/2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 11π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ
TA ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΜΑΛΛΗ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΑΛΙΚΗ ΜΑΛΛΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙA
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΩΝ. ΠΑΥΛΟ (ΕΤΩΝ 83)
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 28 ΜΑΪΟΥ & ΩΡΑ 12:00 μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ & ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΚΑΠΑΡΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ