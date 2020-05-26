Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τετάρτη 27 Μαΐου

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΒΑΡΒΑΡΑ ΘΕΜΙΣΤ. ΤΣΙΧΛΑ
ΕΤΩΝ 75
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 27-5-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 11π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΑΓΓΕΛΩΝ Α’ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΤΣΙΧΛΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΧΛΑΣ, ΙΩΑΝΝΑ ΤΣΙΧΛΑ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας
Αγίας Τριάδας 25 , Πέντε Δρόμοι
Τηλ. 2610 - 337126/ 3408873
κιν 6932318103
fax 2610 340871
email [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΧΡΗΣΤΟ ΜΙΧ. ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 84
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 27/05/2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 5 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β' ΔΗΜ. ΚΟΙΜ. ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
TA ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΙ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΝΙΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: ΧΡΗΣΤΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΟΛΓΑ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΗΡΑ ΠΑΝ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΗΡΑ ΑΘ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΚΟΛΦΩ ΧΗΡΑ ΝΙΚ. ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΤΟΥ , ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.