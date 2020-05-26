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ΠΕΝΘΗ

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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τετάρτη 27 Μαΐου

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τετάρτη 27 Μαΐου

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΒΑΡΒΑΡΑ ΘΕΜΙΣΤ. ΤΣΙΧΛΑ

ΕΤΩΝ 75

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 27-5-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 11π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΑΓΓΕΛΩΝ Α’ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΤΣΙΧΛΑΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΧΛΑΣ, ΙΩΑΝΝΑ ΤΣΙΧΛΑ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 

*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας

Αγίας Τριάδας 25 , Πέντε Δρόμοι

Τηλ. 2610 - 337126/ 3408873

κιν 6932318103

fax 2610 340871

email [email protected] 

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ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΧΡΗΣΤΟ ΜΙΧ. ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 84

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 27/05/2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 5 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β' ΔΗΜ. ΚΟΙΜ. ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

TA ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΙ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΝΙΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: ΧΡΗΣΤΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΟΛΓΑ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΗΡΑ ΠΑΝ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΗΡΑ ΑΘ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΚΟΛΦΩ ΧΗΡΑ ΝΙΚ. ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΤΟΥ , ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα
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