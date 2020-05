To Erasmus Student Network (ESN) δημοσίευσε έρευνα η οποία αποτυπώνει τις εμπειρίες των φοιτητών Erasmus+ όσον αφορά τις επιπτώσεις του covid-19 στους συμμετέχοντες σε όλη την Ευρώπη. Στην έρευνα συμμετείχε και το ESN του Πανεπιστημίου Πατρών, ESNUOPA (https://uopa.esngreece.gr). Μπορείτε να βρείτε την έκθεση «Student Exchanges in Times of Crisis - Research report on the impact of COVID-19 on student exchanges in Europe» στο ακόλουθο link: https://uopa.esngreece.gr)