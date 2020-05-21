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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή Μαΐου 2020

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή Μαΐου 2020

Κηδείες

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ  ΧΗΡΑ ΠΟΛΥΧΡ. ΑΠΕΡΓΗ

ΕΤΩΝ 88

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  22-5-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ  5 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΜΑΡΙΑ ΑΠΕΡΓΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΕΛΕΝΗ ΑΠΕΡΓΗ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΣΤΑΜΑΤΗΣ , ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ, ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ  ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783

e-mail: [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΧΗΡΑ ΠΑΝ. ΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 72

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22-5-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 2 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α’ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΜΑΡΙΑ & ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΑ & ΣΤΑΜΑΤΗΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ  ΤΗΣ: ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ ΧΗΡΑ ΑΓΑΜ. ΒΑΡΚΑΡΗ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ: ΝΙΚΟΛΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ  ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783

e-mail: [email protected]

 

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