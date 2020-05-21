Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή Μαΐου 2020

Κηδείες
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΧΗΡΑ ΠΟΛΥΧΡ. ΑΠΕΡΓΗ
ΕΤΩΝ 88
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22-5-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 5 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΜΑΡΙΑ ΑΠΕΡΓΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΕΛΕΝΗ ΑΠΕΡΓΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΣΤΑΜΑΤΗΣ , ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ, ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΧΗΡΑ ΠΑΝ. ΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 72
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22-5-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 2 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α’ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΜΑΡΙΑ & ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΑ & ΣΤΑΜΑΤΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ: ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ ΧΗΡΑ ΑΓΑΜ. ΒΑΡΚΑΡΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ: ΝΙΚΟΛΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]