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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Δευτέρα 18 και την Τρίτη 19 Μαΐου 2020

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Δευτέρα 18 και την Τρίτη 19 Μαΐου 2020

Κηδείες

ΚΗΔΕΙΑ

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΛΩΝΤΗ-ΙΩΑΝΝΑ (ΧΗΡΑ) ΕΜ. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ

ΕΤΩΝ 93

 ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 18/5/2020 & ΩΡΑ 5 Μ.Μ.

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ,

ΙΩΑΝΝΑ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ

 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΜΥΡΤΩ & ΑΙΑΣ

 

ΤΟ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟ

ΑΙΟΛΟΣ

 

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ          ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 

*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας

 Αγίας Τριάδας 25 , Πέντε Δρόμοι

Τηλ. 2610 - 337126/ 3408873

κιν 6932318103

fax 2610 340871

email [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΑΝΔΡΕΑ ΝΙΚ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 84

Κηδεύουμε τη Δευτέρα 18-05-2020 και ώρα 5 μ.μ. από τον παλαιό ιερό ναό Αγίου Ανδρέου Πατρών. Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Αγίου Μηνά Λεύκας

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΕΥΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΑΙΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΛΗΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΔΙΟΝΥΣΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΡΟΔΙΝΗ χήρα ΒΑΣ. ΤΣΙΩΤΑ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΙΑ ΛΙΚΗ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

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ΚΗΔΕΙΑ

 

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΟ  ΓΕΩΡ. ΚΑΖΑΖΑΚΗ

ΕΤΩΝ 28

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 19/5/2020 & ΩΡΑ 12 ΜΕΣ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΛΕΧΟΥΡΙΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΖΑΖΑΚΗ 

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΓΡΗΓΟΡΙΑ,ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ,ΝΕΟΚΛΗΣ

ΟΙ ΠΑΠΠΟΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΘΕΟΔΩΡΑ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

Η ΜΝΗΣΤΗ ΤΟΥ  :  ΚΟΝΔΥΛΙΑ

ΟΙ ΘΕΙΟΙ         

ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ        

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 

*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας

 Αγίας Τριάδας 25 , Πέντε Δρόμοι

Τηλ. 2610 - 337126/ 3408873

κιν 6932318103

fax 2610 340871

email [email protected]

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