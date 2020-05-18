Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Δευτέρα 18 και την Τρίτη 19 Μαΐου 2020

Κηδείες
ΚΗΔΕΙΑ
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΛΩΝΤΗ-ΙΩΑΝΝΑ (ΧΗΡΑ) ΕΜ. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ
ΕΤΩΝ 93
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 18/5/2020 & ΩΡΑ 5 Μ.Μ.
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ,
ΙΩΑΝΝΑ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΜΥΡΤΩ & ΑΙΑΣ
ΤΟ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟ
ΑΙΟΛΟΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας
Αγίας Τριάδας 25 , Πέντε Δρόμοι
Τηλ. 2610 - 337126/ 3408873
κιν 6932318103
fax 2610 340871
email [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΑΝΔΡΕΑ ΝΙΚ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 84
Κηδεύουμε τη Δευτέρα 18-05-2020 και ώρα 5 μ.μ. από τον παλαιό ιερό ναό Αγίου Ανδρέου Πατρών. Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Αγίου Μηνά Λεύκας
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΕΥΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΙΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΛΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΔΙΟΝΥΣΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΡΟΔΙΝΗ χήρα ΒΑΣ. ΤΣΙΩΤΑ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΙΑ ΛΙΚΗ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΓΕΩΡ. ΚΑΖΑΖΑΚΗ
ΕΤΩΝ 28
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 19/5/2020 & ΩΡΑ 12 ΜΕΣ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΛΕΧΟΥΡΙΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΖΑΖΑΚΗ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΓΡΗΓΟΡΙΑ,ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ,ΝΕΟΚΛΗΣ
ΟΙ ΠΑΠΠΟΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΘΕΟΔΩΡΑ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
Η ΜΝΗΣΤΗ ΤΟΥ : ΚΟΝΔΥΛΙΑ
ΟΙ ΘΕΙΟΙ
ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας
Αγίας Τριάδας 25 , Πέντε Δρόμοι
Τηλ. 2610 - 337126/ 3408873
κιν 6932318103
fax 2610 340871
email [email protected]
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