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#TAGS Αιγιάλεια Κορωνοϊός Περιοριστικά Μέτρα Επίδομα 800 ευρώ Υπογειοποίηση Τρένου
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ΠΕΝΘΗ

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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 8 Μαΐου 2020

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 8 Μαΐου 2020

Κηδείες

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝ. ΜΥΛΩΝΑ

ΕΤΩΝ 83

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8-5-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΙΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΤΡΙΤΑΙΑΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ  ΤΗΣ : ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΕΥΤΥΧΙΑ ΜΥΛΩΝΑ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ  ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783

e-mail: [email protected] 

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟ ΔΗΜ. ΓΥΛΑΡΗ

ΕΤΩΝ 35

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8-5-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ  4 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ : ΕΛΕΝΗ ΧΗΡΑ ΔΗΜ. ΓΥΛΑΡΗ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΥΛΑΡΗ,

ΘΕΩΝΗ ΓΥΛΑΡΗ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ  ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783

e-mail: [email protected] 

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