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#TAGS Αιγιάλεια Κορωνοϊός Περιοριστικά Μέτρα Επίδομα 800 ευρώ Υπογειοποίηση Τρένου
Εξάπλωση κορωνοϊού Χάρτης

ΠΕΝΘΗ

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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 5 Μαΐου 2020

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 5 Μαΐου 2020

Πένθη

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΣΟΦΙΑ ΦΑΡΜΑΚΗ

Ετών 90

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 5-5-2020 και ώρα 11πμ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΠΑΝΩΡΑΙΑ ΦΑΡΜΑΚΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΗ

ΘΩΜΑΣ ΚΑΙ ΕΥΓΕΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΗ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΤΗΣ  ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΔΗΜ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟ
Ετών 88

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 5-5-2020 και ώρα 11πμ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΟΒΡΥΑΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΔΗΜΗΤΡΑ χήρα ΑΝΔ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΠΑΝΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΩΣΗΣ

ΤΑ ΑΔΕΡΦΙΑ ΤΟΥ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ χήρα ΚΩΝ. ΤΣΕΡΗ

ΑΚΡΙΒΗ χήρα ΔΗΜ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ χήρα ΒΑΣ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ     ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 

*Γραφείο Τελετών & Μνημοσύνων Μιχαήλ Νκολάου Παπαδιονυσίου

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 (ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)

Τηλ.: 2610 342446 Κιν.: 6974761782, 6974761783

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΣΩΤΗΡΙΑ ΛΙΒΑΝΟΥ

Ετών 57

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 5-5-2020 και ώρα 5 μμ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β' ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ

Η ΚΟΡΗ ΤΗΣ: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ: ΜΑΡΙΑ ΧΗΡΑ ΘΕΟΔ. ΣΤΑΧΤΙΑΡΗ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΛΙΒΑΝΟΥ

ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΧΗΡΑ ΗΛ. ΛΙΒΑΝΟΥ

ΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΥΔΑΣ


ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών & Μνημοσύνων Μιχαήλ Νκολάου Παπαδιονυσίου

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 (ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)

Τηλ.: 2610 342446 Κιν.: 6974761782, 6974761783

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