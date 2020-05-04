Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 5 Μαΐου 2020

Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΣΟΦΙΑ ΦΑΡΜΑΚΗ
Ετών 90
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 5-5-2020 και ώρα 11πμ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΠΑΝΩΡΑΙΑ ΦΑΡΜΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΗ
ΘΩΜΑΣ ΚΑΙ ΕΥΓΕΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΤΗΣ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΔΗΜ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟ
Ετών 88
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 5-5-2020 και ώρα 11πμ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΟΒΡΥΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΔΗΜΗΤΡΑ χήρα ΑΝΔ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΠΑΝΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΩΣΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΡΦΙΑ ΤΟΥ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ χήρα ΚΩΝ. ΤΣΕΡΗ
ΑΚΡΙΒΗ χήρα ΔΗΜ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ χήρα ΒΑΣ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών & Μνημοσύνων Μιχαήλ Νκολάου Παπαδιονυσίου
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 (ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
Τηλ.: 2610 342446 Κιν.: 6974761782, 6974761783
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΣΩΤΗΡΙΑ ΛΙΒΑΝΟΥ
Ετών 57
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 5-5-2020 και ώρα 5 μμ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β' ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ
Η ΚΟΡΗ ΤΗΣ: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ: ΜΑΡΙΑ ΧΗΡΑ ΘΕΟΔ. ΣΤΑΧΤΙΑΡΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΛΙΒΑΝΟΥ
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΧΗΡΑ ΗΛ. ΛΙΒΑΝΟΥ
ΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΥΔΑΣ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών & Μνημοσύνων Μιχαήλ Νκολάου Παπαδιονυσίου
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 (ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
Τηλ.: 2610 342446 Κιν.: 6974761782, 6974761783