Έφυγαν και θα κηδευτούν την Πέμπτη 30 Απριλίου 2020

Κηδείες
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΒΑΣ. ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ
ΕΤΩΝ 84
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 30-2-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 11π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΟΒΡΥΑΣ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΙ ΞΑΝΘΗ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ: ΟΥΡΑΝΙΑ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΕΜΙΡΗΣ, ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ χήρα ΚΩΝ. ΚΟΤΣΑΝΗ, ΓΚΟΛΦΩ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΔΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΚΟΤΣΑΝΗ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΚΟΤΣΑΝΗ, ΙΩΑΝΝΑ χήρα ΙΩΑΝ. ΤΖΑΒΑΡΑ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ, ΕΥΤΥΧΙΑ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ.
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟ ΒΑΣ. ΑΪΒΑΛΗ
ΕΤΩΝ 76
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 30-4-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 4 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α' ΔΗΜ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΪΒΑΛΗΣ, ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Η ΑΔΕΡΦΗ ΤΟΥ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΗΡΑ Γ. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.