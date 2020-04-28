Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν Τετάρτη 29 και Πέμπτη 30 Απριλίου 2020

Κηδείες
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΑΝΔΡΕΑ ΦΙΛ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 89
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 29-4-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 5 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΧΗΡΑ ΧΡΗΣΤ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΧΗΡΑ ΙΩΑΝ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΗΡΑ ΓΡΗΓ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΑ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ, ΦΩΤΙΟΣ & ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΝΙΚ. ΠΕΤΟΥΣΗ
ΕΤΩΝ 84
Θανόντα κηδεύουμε την Τετάρτη 29-4-2020 & ώρα 11 π.μ. από τον Ι. Ν. Αγίων Αγγέλων Ά Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΝΤΩΝΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΙΩΑΝΝΑ ΠΕΤΟΥΣΗ, ΣΕΒΑΣΤΗ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΕΛΗΣ, ΠΗΝΕΛΟΠΗ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΡΙΦΤΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ (χήρα) ΣΠΥΡ. ΠΕΤΟΥΣΗ, ΒΙΚΤΩΡΙΑ (χήρα) ΝΙΚ. ΠΕΤΟΥΣΗ, ΕΛΙΣΑΒΕΤ (χήρα) ΓΕΩΡΓ. ΚΟΛΙΟΚΟΤΑ, ΛΕΩΝΙΔΑΣ & ΜΑΡΙΑ ΠΕΤΟΥΣΗ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.
Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΗΡΑ ΔΗΜ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 79
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 29-4-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΘΕΑΣ
Ο ΥΙΟΣ ΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΕΣ ΤΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ, ΕΥΘΥΜΙΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΛΕΝΗ ΧΗΡΑ ΝΙΚ. ΜΗΛΑ, ΕΛΕΥΘΑΡΙΑ ΧΗΡΑ ΚΩΝ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΒΑΣ. ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ
ΕΤΩΝ 84
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 30-2-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 11π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΟΒΡΥΑΣ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΙ ΞΑΝΘΗ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ: ΟΥΡΑΝΙΑ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΕΜΙΡΗΣ, ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ χήρα ΚΩΝ. ΚΟΤΣΑΝΗ, ΓΚΟΛΦΩ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΔΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΚΟΤΣΑΝΗ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΚΟΤΣΑΝΗ, ΙΩΑΝΝΑ χήρα ΙΩΑΝ. ΤΖΑΒΑΡΑ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ, ΕΥΤΥΧΙΑ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ.
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]
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