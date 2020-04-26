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ΠΕΝΘΗ

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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 27 και την Τρίτη 28 Απριλίου 2020

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 27 και την Τρίτη 28 Απριλίου 2020

Κηδείες

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΔΙΟΝ. ΓΚΕΚΑ

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 27-4-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ  

10.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΒΟΥΛΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ  ΤΟΥ : ΜΑΙΡΗ & ΑΝΤΩΝΗΣ,

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ & ΑΝΝΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ  ΤΟΥ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΑΝΕΛΛΑ,

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ & ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΟΥΣΧΗ,

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΚΕΚΑ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΝΑΤΑΛΙΑ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΕΛΕΟΝΩΡΑ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ  ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783

e-mail: [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟ ΣΠ. ΤΑΠΙΝΗ

ΕΤΩΝ 80

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 27-4-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 11π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α’ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΣΟΦΙΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΚΑΙ ΜΑΙΡΗ ΤΑΠΙΝΗ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΑΠΙΝΗ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

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ΚΗΔΕΙΑ 

Την αγαπημένη μας

ΜΑΡΙΑ ΧΗΡΑ ΝΙΚ. ΒΡΥΩΝΗ
ΕΤΩΝ 93

Κηδεύομε την Δευτέρα 27-4-2020 και ώρα 12 μ. απο τον Ιερό Ναό Αγγέλων Ά Κοιμητηρίου Πατρών

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ :
Παναγιώτης & Ευαγγελία Βρυώνη
Κων/νος & Δήμητρα Βρυώνη
Στεφανία Μοναχή Βρυώνη

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Γραφείο τελετών Γαλαριώτης Κωνσταντίνος Π.

Ιωνίας 64, Πάτρα, 26224, Αχαΐας, τηλ. 2610341608.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΣΗΜ. ΜΟΙΡΑΛΗ

ΕΤΩΝ 18

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 28-4-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α΄ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ: ΜΑΚΗΣ ΚΣΙ ΛΕΥΚΟΘΕΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΟΛΓΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

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