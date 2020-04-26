Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 27 και την Τρίτη 28 Απριλίου 2020

Κηδείες
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΔΙΟΝ. ΓΚΕΚΑ
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 27-4-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ
10.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΒΟΥΛΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΜΑΙΡΗ & ΑΝΤΩΝΗΣ,
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ & ΑΝΝΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΑΝΕΛΛΑ,
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ & ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΟΥΣΧΗ,
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΚΕΚΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΝΑΤΑΛΙΑ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΕΛΕΟΝΩΡΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟ ΣΠ. ΤΑΠΙΝΗ
ΕΤΩΝ 80
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 27-4-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 11π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α’ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΣΟΦΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΚΑΙ ΜΑΙΡΗ ΤΑΠΙΝΗ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΑΠΙΝΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
Την αγαπημένη μας
ΜΑΡΙΑ ΧΗΡΑ ΝΙΚ. ΒΡΥΩΝΗ
ΕΤΩΝ 93
Κηδεύομε την Δευτέρα 27-4-2020 και ώρα 12 μ. απο τον Ιερό Ναό Αγγέλων Ά Κοιμητηρίου Πατρών
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ :
Παναγιώτης & Ευαγγελία Βρυώνη
Κων/νος & Δήμητρα Βρυώνη
Στεφανία Μοναχή Βρυώνη
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Γραφείο τελετών Γαλαριώτης Κωνσταντίνος Π.
Ιωνίας 64, Πάτρα, 26224, Αχαΐας, τηλ. 2610341608.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΣΗΜ. ΜΟΙΡΑΛΗ
ΕΤΩΝ 18
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 28-4-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α΄ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ: ΜΑΚΗΣ ΚΣΙ ΛΕΥΚΟΘΕΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΟΛΓΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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