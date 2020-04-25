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#TAGS Αιγιάλεια Κορωνοϊός Περιοριστικά Μέτρα Επίδομα 800 ευρώ Υπογειοποίηση Τρένου
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ΠΕΝΘΗ

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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κυριακή 26 και τη Δευτέρα 27 Απριλίου 2020

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κυριακή 26 και τη Δευτέρα 27 Απριλίου 2020

Κηδείες

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓ. ΚΟΚΟΗ

ΕΤΩΝ 86

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 26-4-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ  12 ΜΕΣ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ ΔΡΟΣΙΑΣ Δ.ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ  ΤΟΥ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΚΟΗ,

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ  ΤΟΥ : ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΚΟΗΣ,

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΚΟΚΟΗ,

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΑΜΑΤΗΣ,ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΤΑΜΑΤΗΣ,

ΖΩΗ & ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ,

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΘΕΟΔΩΡΑ ΝΤΑΜΑΤΗ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ  ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

 

ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783

e-mail: [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΔΙΟΝ. ΓΚΕΚΑ

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 27-4-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ  

10.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΒΟΥΛΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ  ΤΟΥ : ΜΑΙΡΗ & ΑΝΤΩΝΗΣ,

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ & ΑΝΝΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ  ΤΟΥ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΑΝΕΛΛΑ,

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ & ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΟΥΣΧΗ,

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΚΕΚΑ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΝΑΤΑΛΙΑ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΕΛΕΟΝΩΡΑ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ  ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783

e-mail: [email protected]

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