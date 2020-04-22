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ΠΕΝΘΗ

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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν Πέμπτη 23 και Παρασκευή 24 Απριλίου 2020

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν Πέμπτη 23 και Παρασκευή 24 Απριλίου 2020

Κηδείες

ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΣΤΑΥΡΟ ΔΗΜ. ΣΠΑΝΟΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 72

Θανόντα κηδεύουμε την Πέμπτη 23-4-2020 7 ώρα 11 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγγέλων Ά Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΒΟΥΛΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠΑΝΟΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ & Η ΜΝΗΣΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΟΣΧΟΝΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΠΑΝΟΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ:

ΜΙΧΑΗΛ ΣΠΑΝΟΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ & ΤΑΣΙΑ ΣΠΑΝΟΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ (χήρα) ΓΕΩΡΓ. ΣΠΑΝΟΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ

Η ΠΕΘΕΡΑ ΤΟΥ: ΜΑΡΙΑ (χήρα) ΚΩΝ. ΒΛΑΧΟΥ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ, ΙΟΥΛΙΟΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ, ΕΥΑ, ΤΕΤΗ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ – ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου.

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΠΑΝ. ΜΑΓΚΑΦΑ

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΕΤΩΝ 85

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΣΕ ΣΤΕΝΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΚΥΚΛΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24-04-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 10:30 Π.Μ.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΚΩΣΤΟΥΛΑ

 
Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ: ΒΟΣΠΟΡΙΟΣ (ΔΙΑΚΟΝΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ)

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

 

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