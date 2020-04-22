Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν Πέμπτη 23 και Παρασκευή 24 Απριλίου 2020

Κηδείες
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΣΤΑΥΡΟ ΔΗΜ. ΣΠΑΝΟΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 72
Θανόντα κηδεύουμε την Πέμπτη 23-4-2020 7 ώρα 11 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγγέλων Ά Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΒΟΥΛΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠΑΝΟΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ & Η ΜΝΗΣΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΟΣΧΟΝΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΠΑΝΟΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ:
ΜΙΧΑΗΛ ΣΠΑΝΟΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ & ΤΑΣΙΑ ΣΠΑΝΟΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ (χήρα) ΓΕΩΡΓ. ΣΠΑΝΟΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
Η ΠΕΘΕΡΑ ΤΟΥ: ΜΑΡΙΑ (χήρα) ΚΩΝ. ΒΛΑΧΟΥ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ, ΙΟΥΛΙΟΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ, ΕΥΑ, ΤΕΤΗ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ – ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου.
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΠΑΝ. ΜΑΓΚΑΦΑ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΕΤΩΝ 85
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΣΕ ΣΤΕΝΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΚΥΚΛΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24-04-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 10:30 Π.Μ.
ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΚΩΣΤΟΥΛΑ
Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ: ΒΟΣΠΟΡΙΟΣ (ΔΙΑΚΟΝΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ)
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.