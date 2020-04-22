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ΠΕΝΘΗ

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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 24 Απριλίου

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 24 Απριλίου

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΠΑΝ. ΜΑΓΚΑΦΑ

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΕΤΩΝ 85

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΣΕ ΣΤΕΝΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΚΥΚΛΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24-04-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 10:30 Π.Μ.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΚΩΣΤΟΥΛΑ

Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ: ΒΟΣΠΟΡΙΟΣ (ΔΙΑΚΟΝΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ)

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

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