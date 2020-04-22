Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 24 Απριλίου

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΠΑΝ. ΜΑΓΚΑΦΑ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΕΤΩΝ 85
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΣΕ ΣΤΕΝΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΚΥΚΛΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24-04-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 10:30 Π.Μ.
ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΚΩΣΤΟΥΛΑ
Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ: ΒΟΣΠΟΡΙΟΣ (ΔΙΑΚΟΝΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ)
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.