Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τετάρτη 22 Απριλίου 2020

Κηδείες
ΚΗΔΕΙA
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΧΗΡΑ ΠΑΝ. ΠΥΡΙΟΧΟΥ
(ΕΤΩΝ 91)
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ & ΩΡΑ 12:00 μ.
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Γραφείο Τελετών - Κηδειών - Μνημοσύνων ΤΣΑΝΤΑΡΛΙΩΤΗΣ
Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ.: 2610 324 855, 2610 324 838
Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ.: 326.842
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ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (χήρα) ΔΗΜ. ΜΠΑΚΛΕΣΗ
ΕΤΩΝ 83
Θανούσα κηδεύουμε την Τετάρτη 22-4-2020 & ώρα 5 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος Ψαθοπύργου.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΚΛΕΣΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΝ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΑΚΛΕΣΗ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ & ΕΥΣΤΑΘΙΑ- ΑΛΙΚΗ ΜΠΑΚΛΕΣΗ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΕΛΙΣΑΒΕΤ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου.
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495.
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