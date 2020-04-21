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#TAGS Αιγιάλεια Κορωνοϊός Περιοριστικά Μέτρα Επίδομα 800 ευρώ Υπογειοποίηση Τρένου
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ΠΕΝΘΗ

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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τετάρτη 22 Απριλίου 2020

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τετάρτη 22 Απριλίου 2020

Κηδείες

ΚΗΔΕΙA

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΧΗΡΑ ΠΑΝ. ΠΥΡΙΟΧΟΥ 

(ΕΤΩΝ 91)

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ & ΩΡΑ 12:00 μ.

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Γραφείο Τελετών - Κηδειών - Μνημοσύνων ΤΣΑΝΤΑΡΛΙΩΤΗΣ

Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ.: 2610 324 855, 2610 324 838

Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ.: 326.842

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ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (χήρα) ΔΗΜ. ΜΠΑΚΛΕΣΗ

ΕΤΩΝ 83

Θανούσα κηδεύουμε την Τετάρτη 22-4-2020 & ώρα 5 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος Ψαθοπύργου.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΚΛΕΣΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΝ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΑΚΛΕΣΗ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ & ΕΥΣΤΑΘΙΑ- ΑΛΙΚΗ ΜΠΑΚΛΕΣΗ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΕΛΙΣΑΒΕΤ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου.

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495.

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