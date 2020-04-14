Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τετάρτη 15 Απριλίου 2020

Κηδείες
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΣΤΑΥΡ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 85
Θανόντα κηδεύουμε την Μ. Τετάρτη 15-4-2020 & ώρα 12 μες. Από τον ιερό ναό Ευαγγελίστριας Αροανίας Σοποτού Καλαβρύτων.
Η ΣΥΖΘΓΟΣ; ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ, ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ: ΑΝΤΙΓΟΝΗ, ΝΙΚΟΛΑΣ, ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου.
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495.
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ΚΗΔΕΙA
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΜΑΡΙΑ (χήρα) ΠΑΝ. ΚΟΡΔΑ
(ΕΤΩΝ 101)
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΣΕ ΣΤΕΝΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΚΥΚΛΟ
ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ & ΩΡΑ 4:00 μ.μ.
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ ΑΓΡΙΛΙΑΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΝΙΚΗ ΚΟΡΔΑ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟλΛΙΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΡΔΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Γραφείο Τελετών - Κηδειών - Μνημοσύνων «Ο Αχρείαστος» - ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - Πάτρα
Λεωφόρος Ελ. Βενιζέλου 3, τηλ. 6973794448.
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