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ΠΕΝΘΗ

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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τετάρτη 15 Απριλίου 2020

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τετάρτη 15 Απριλίου 2020

Κηδείες

ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΣΤΑΥΡ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 85

Θανόντα κηδεύουμε την Μ. Τετάρτη 15-4-2020 & ώρα 12 μες. Από τον ιερό ναό Ευαγγελίστριας Αροανίας Σοποτού Καλαβρύτων.

Η ΣΥΖΘΓΟΣ; ΑΝΤΙΓΟΝΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ, ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ: ΑΝΤΙΓΟΝΗ, ΝΙΚΟΛΑΣ, ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου.

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495.

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ΚΗΔΕΙA

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΜΑΡΙΑ (χήρα) ΠΑΝ. ΚΟΡΔΑ

(ΕΤΩΝ 101)

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΣΕ ΣΤΕΝΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΚΥΚΛΟ

 ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ & ΩΡΑ 4:00 μ.μ.

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ ΑΓΡΙΛΙΑΣ  ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΝΙΚΗ ΚΟΡΔΑ

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟλΛΙΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΡΔΑ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ  ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Γραφείο Τελετών - Κηδειών - Μνημοσύνων «Ο Αχρείαστος» - ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - Πάτρα

Λεωφόρος Ελ. Βενιζέλου 3, τηλ. 6973794448.

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