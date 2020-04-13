Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 14 Απριλίου 2020

Κηδείες
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟ ΚΟΥΤΣΗ
ΕΤΩΝ 78
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ Μ. ΤΡΙΤΗ 14/4/2020 & ΩΡΑ 12 ΜΕΣ.
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
Ο ΥΙΟΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΟΥΤΣΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας
Αγίας Τριάδας 25 , Πέντε Δρόμοι
Τηλ. 2610 - 337126/ 3408873
κιν 6932318103
fax 2610 340871
email [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΣ ΜΑΣ
ΙΩΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓ. ΒΟΥΛΔΗ
ΕΤΩΝ 59
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΣΕ ΣΤΕΝΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΚΥΚΛΟ ΤΗΝ Μ. ΤΡΙΤΗ 14-4-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΜΑΛΙΑ
Ο ΥΙΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΗ ΒΟΥΛΔΗ, ΦΩΤΙΟΣ ΚΑΙ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΒΟΥΛΔΗ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΡΓΥΡΩ ΚΑΙ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΠΑΤΣΑΚΗΣ.
Η ΠΕΘΕΡΑ ΤΟΥ: ΣΟΦΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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