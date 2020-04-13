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ΠΕΝΘΗ

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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 14 Απριλίου 2020

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 14 Απριλίου 2020

Κηδείες

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΔΙΟΝΥΣΙΟ ΚΟΥΤΣΗ

ΕΤΩΝ 78

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ Μ. ΤΡΙΤΗ 14/4/2020 & ΩΡΑ 12 ΜΕΣ.

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

Ο ΥΙΟΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΟΥΤΣΗΣ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας

Αγίας Τριάδας 25 , Πέντε Δρόμοι

Τηλ. 2610 - 337126/ 3408873

κιν 6932318103

fax 2610 340871

email [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΣ ΜΑΣ

ΙΩΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓ. ΒΟΥΛΔΗ

ΕΤΩΝ 59

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΣΕ ΣΤΕΝΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΚΥΚΛΟ ΤΗΝ Μ. ΤΡΙΤΗ 14-4-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΜΑΛΙΑ

Ο ΥΙΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΗ ΒΟΥΛΔΗ, ΦΩΤΙΟΣ ΚΑΙ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΒΟΥΛΔΗ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΡΓΥΡΩ ΚΑΙ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΠΑΤΣΑΚΗΣ.

Η ΠΕΘΕΡΑ ΤΟΥ: ΣΟΦΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

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