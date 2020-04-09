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#TAGS Πατρών-Πύργου Κορωνοϊός Επίδομα 800 ευρώ Περιοριστικά Μέτρα
Εξάπλωση κορωνοϊού Χάρτης

ΠΕΝΘΗ

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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 10 Απριλίου 2020

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 10 Απριλίου 2020

Κηδείες

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΤΣΑ  ΧΗΡΑ ΔΗΜ. ΛΟΥΚΙΔH

 ΕΤΩΝ 90

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  10-4-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΧΡΥΣΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,

ΣΟΦΙΑ & ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΑΝΔΡΕΑΣ & ΕΙΡΗΝΗ,ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΗΜΗΤΡΑ

Ο ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΣ ΤΗΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ  ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783

e-mail: [email protected]

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