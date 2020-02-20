Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου

Κηδείες
ΚΗΔΕΙA
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΟΥΡΑΝΙΑ (χήρα) ΓΕΡ. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ
(ΕΤΩΝ 85)
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ & ΩΡΑ 2:00 μ.μ.
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΄Β ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΑΛΑΡΗΣ
Ο ΕΓΓΟΝΟΣ: ΧΡΙΣΤΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ (χήρα) ΔΗΜ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος - Κωνσταντίνος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448
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ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΑΣΗΜΩ (ΧΗΡΑ) ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΛΗΡΗΣ ΗΜΕΡΩΝ
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΕΥΗ 21-2-2010 & ΩΡΑ 11 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ (Β’ ΔΗΜΟΤ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ)
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΛΕΝΗ & ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΕΚΑΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ- ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα
Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου – Τηλ. 2610-272295- Πάτρα Κάτω Αχαϊα- τηλ. 2693022077
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΜΑΡΙΑ ΧΗΡΑ ΑΝΔΡ. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 90
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21-2-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΓΛΑΥΚΟΥ ΠΑΤΡΩΝ (ΟΒΡΥΑΣ). Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓ. ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΗΡΑ ΑΘΑΝ. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΚΚΟΥΛΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ,ΠΑΝΩΡΑΙΑ & ΜΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑ (Εν Αμερική),ΝΙΚΟΛΕΤΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΟΥΝΗΣ (Εν Αμερική), ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΑΡΙΑ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ,ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ & ΗΛΙΑΣ ΑΡΓΙΤΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΑΚΚΟΥΛΗΣ,ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΗΛΙΑΝΝΑ ΣΑΚΚΟΥΛΗ
ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΕΣ : ΜΥΡΣΙΝΗ,ΓΕΩΡΓΙΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον αγαπημένο μας
ΝΙΚΟΛΑΟ ΕΠΑΜ. ΝΤΖΑΝΗ
ΕΤΩΝ 85
Κηδεύομε την Παρασκευή 21-2-2020 και ώρα 13 μ.μ.
απο τον Ιερό Ναό Αγγέλων Α΄Κοιμητηρίου Πατρών.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : Μαρία
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ :
Χρυσοβαλάντης & Ουρανία Ντζάνη
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : Νικόλαος,Αντώνιος
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Κων. Γαλαριώτης»:
Α΄ γραφείο, Ιωνίας 64, Πάτρα, τηλ.: 2610-341.608,2610-325.417. Β' γραφείο Διγενή Ακρίτα 89, προάστιο Πατρών (πλησίον Παν. Νος. Ρίου) τηλ: 2610-451.566, κιν: 6932-930023.