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ΠΑΤΡΙΝΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ 2020

ΠΕΝΘΗ

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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου

Κηδείες

ΚΗΔΕΙA

 

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

 

ΟΥΡΑΝΙΑ (χήρα) ΓΕΡ. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ

(ΕΤΩΝ 85)

 

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ & ΩΡΑ 2:00 μ.μ.

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΄Β ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΑΛΑΡΗΣ

Ο ΕΓΓΟΝΟΣ: ΧΡΙΣΤΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

 

ΓΕΩΡΓΙΑ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ (χήρα) ΔΗΜ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 

 

 * Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος - Κωνσταντίνος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448

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ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

ΑΣΗΜΩ (ΧΗΡΑ) ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΛΗΡΗΣ ΗΜΕΡΩΝ

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΕΥΗ 21-2-2010 & ΩΡΑ 11 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ (Β’ ΔΗΜΟΤ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ)

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΛΕΝΗ & ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΕΚΑΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ- ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα

Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου – Τηλ. 2610-272295- Πάτρα Κάτω Αχαϊα- τηλ. 2693022077

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ 

ΜΑΡΙΑ ΧΗΡΑ ΑΝΔΡ. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

 ΕΤΩΝ 90 

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21-2-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΓΛΑΥΚΟΥ ΠΑΤΡΩΝ (ΟΒΡΥΑΣ). Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓ. ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΗΡΑ ΑΘΑΝ. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΚΚΟΥΛΗΣ 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ  ΤΗΣ : ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ,ΠΑΝΩΡΑΙΑ & ΜΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑ (Εν Αμερική),ΝΙΚΟΛΕΤΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΟΥΝΗΣ (Εν Αμερική),  ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΑΡΙΑ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ,ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ & ΗΛΙΑΣ ΑΡΓΙΤΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΑΚΚΟΥΛΗΣ,ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΗΛΙΑΝΝΑ ΣΑΚΚΟΥΛΗ 

ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΕΣ : ΜΥΡΣΙΝΗ,ΓΕΩΡΓΙΑ 

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 

* ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783

e-mail: [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

Τον αγαπημένο μας


ΝΙΚΟΛΑΟ ΕΠΑΜ. ΝΤΖΑΝΗ
ΕΤΩΝ 85

Κηδεύομε την Παρασκευή 21-2-2020 και ώρα 13 μ.μ.
απο τον Ιερό Ναό Αγγέλων Α΄Κοιμητηρίου Πατρών.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : Μαρία

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ :
Χρυσοβαλάντης & Ουρανία Ντζάνη

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : Νικόλαος,Αντώνιος

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Κων. Γαλαριώτης»:
Α΄ γραφείο, Ιωνίας 64, Πάτρα, τηλ.: 2610-341.608,2610-325.417. Β' γραφείο Διγενή Ακρίτα 89, προάστιο Πατρών (πλησίον Παν. Νος. Ρίου) τηλ: 2610-451.566, κιν: 6932-930023.

 

 

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