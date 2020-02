Χαμός! Η εικόνα του Αγίου Εφραίμ που έφερε παρεξήγηση σε Βαρθακούρη- Μελέτη

View this post on Instagram

Αν μου έλεγε κάποιος πέρυσι την άνοιξη «Χάρη, θα κάνεις το γύρο του πλανήτη με τη γυναίκα σου, θα σας ακολουθούν κάμερες, αυτό θα προβληθεί στην τηλεόραση, θα σας συζητήσει όλος ο κοσμος και, δεν αποκλείεται, λίγο καιρό μετά, να παρουσιάζεις μόνος σου εκπομπή», θα τον περνούσα για...ελαττωματικό και θα του πρότεινα να ζητήσει επαγγελματική βοήθεια. Ωστόσο στη φωτογραφία βλέπετε να υπογράφω το πρώτο μου τηλεοπτικό συμβόλαιο (ως παρουσιαστής, όχι ως παίκτης/συμμετέχων, όπως πχ στο Globetrotters). Θέλω να ευχαριστήσω το @skaitv.gr για τη γενναιοδωρία του (γενικώς), τη διορατικότητα του (), τα στελέχη του, που, κακά τα ψέματα, παίρνουν ένα μεγάλο ρίσκο «επενδύοντας» πάνω μου, όσους είδαν κάτι σε μένα που μπορεί κι εγώ να μην το είχα προσέξει και last but not least, τον μέγιστο litigator, barrister, lawyer, arbitrator και negotiator @bairactaris που με τους συνεργάτες του «ταλαιπώρησαν» το νομικό τμήμα του καναλιού μέχρι να πέσει αυτή η πολυπόθητη τζίφρα. Είμαι μεγάλος αδερφός τριών αγοριών (αντρών πλέον) εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ε, τώρα θα τον παρουσιάσω κιόλας ? . . #varthakouris #skaitv #bigbrother #bigbrothergreece #tvhost #wtf #hoovoo #nogoingback