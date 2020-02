Πάρτο Αλλιώς

· Το καθεστώς του προστατευόμενου μάρτυρα ισχύει σε σοβαρές δημοκρατικές και με ισχυρούς θεσμούς χώρες.

· Στη χώρα της φαιδράς πορτοκαλέας ισχύει ο νόμος των σαμαρο-Λοβέ-νοβαρταίων

· TPP: Την παραίτηση του υπέβαλε από το περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΠΕ) Δυτικής Θεσσαλονίκης και τη θέση του Αντιπροέδρου, που κατείχε εδώ και τέσσερα χρόνια, ο Βασίλης Κ. Χατζής, όπως σημειώνει «για λόγους συνείδησης και αξιοπρέπειας», καθώς κλήθηκε να αναγνωρίσει «ισοτιμία» μεταπτυχιακού προγράμματος από κολέγιο το οποίο «στερείται αναγνώρισης ακαδημαϊκής ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ», ωστόσο, «με βάση το νέο νόμο αρκεί η “επαγγελματική ισοδυναμία συναφούς αντικειμένου” που έχει λάβει εδώ και χρόνια από μια επιτροπή του Υπουργείου, ώστε το ΠΥΣΠΕ να αναγνωρίσει την πολυπόθητη συνάφεια». «Είναι άδικο και αναξιοκρατικό να μπουν από το παράθυρο αμφιβόλου προέλευσης και ποιότητας προγραμμάτων σπουδών Κολέγια και Ιδρύματα που χορηγούν τίτλους δια αλληλογραφίας έχοντας ένα παράρτημα βιτρίνας στη χώρα μας»

· Υπάρχεις Χατζής , Υπάρχει ελπίς…

· Τι είπες ; Θέλουν να φωτίσουν πραγματικά το σκάνδαλο Νοβάρτις ;

· Με αυτό το(ν) πλεύρη να κοιμάσαι…

· Βρούτσης: «απεργούν κατεξοχήν ωφελημένοι εναντίον της ωφέλειας τους, εναντίον των αυξήσεων που θα πάρουν»

· Δηλαδή κύριε Υπουργέ «θύμωσε ο αγάς –εργαζόμενοι-και έκοψε τα @αρχίδι@ του;

· Ο «προστατευόμενος» μάρτυρας Σαράφης εξαφανίστηκε

· Σαράφης στην Αθήνα , Σαράφης στα Τρίκαλα , Σαράφης στο Λονδίνο…

· Αν δίνανε στη δημοσιότητα τις φωτογραφίες όσων βιάζουν την αλήθεια ;

· Δεν θα υπήρχε χώρος για κείμενο…

· Άγριος ξυλοδαρμός παιδιού από συμμαθητές του σε δημοτικό σχολείο της Καβάλας

· Να ελπίζω πως οι γονείς των δραστών πήγαν σήμερα με τα παιδιά τους στους ειδικούς για να τα βοηθήσουν;

· Εισαγγελέας για τοα στημένα παιγνίδια: «ένα από τα σχόλια αναφέρει "κι εσύ εισαγγελέα στοπ". Δεν το εκλαμβάνω σοβαρό. Απευθύνουν απειλές και δημιουργείται θέμα. Αυτές οι απειλές, είναι έστω και από νεαρούς, που αργότερα γίνονται χούλιγκαν. Είναι πρωτόγνωρο, δεν έχω ξαναδεί τέτοια δημόσια απειλή, έστω και αν δεν είναι σοβαρή. Αναζήτησα την επίσημη αντίδραση φορέων που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, της ΕΠΟ, της Σούπερ Λιγκ, της διαιτησίας. Κανείς δεν τις αποδοκίμασε, όσο σοβαρές και αν είναι… Θα έπρεπε να έχουν αντιδράσει… Με όση κομψότητα μπορώ, θα πω ότι όποιος πιστεύει ότι μπορεί να απειληθεί το δικαστήριο, είναι μακριά νυχτωμένος.

· Σας πιστεύω, για να υπάρχει ελπίς…

· Εφσυν: Την τελευταία της πνοή σε ηλικία 112 ετών άφησε η Λεϊλά Σαλέχ, η γηραιότερη πρόσφυγας στην Ελλάδα, την Ευρώπη και πιθανότατα σε όλο τον κόσμο. Γεννημένη στο μαρτυρικό Κομπάνι της Συρίας το μακρινό 1907, βρήκε τη δύναμη πριν από δύο χρόνια να πάρει τον δρόμο της προσφυγιάς, μαζί με την επταμελή οικογένειά της, και να διασχίσει τα χιλιάδες μίλια που τη χώριζαν από τα δισέγγονά της με μοναδικό στόχο να τα συναντήσει στη Γερμανία.

· Λεϊλά Σαλέχ: «Η ζωή στο Κομπάνι ήταν πολύ ωραία. Οι άνθρωποι είχαν δουλειά, ο κόσμος είχε μια κανονική ζωή.

· Και ήρθαν οι «σωτήρες» και ρήμαξαν τα πάντα. Στο καλό Γιαγιά Λεϊλά…

· Μερα25:‘Οταν ο Κώστας Γαβράς ανακοίνωσε ότι θα γυρίσει ταινία βασισμένη στο ΑΝΙΚΗΤΟΙ ΗΤΤΗΜΕΝΟΙ (Adults in the Room) του Γιάνη Βαρουφάκη, ο κ. Ρέγκλιγκ πανικοβλήθηκε αρκετά ώστε να αιτηθεί συνάντηση με τον Γαβρά. Ένα αίτημα στο οποίο ο Γαβράς ανταποκρίθηκε προσκαλώντας τον σε γεύμα εργασίας στο Παρίσι.Στη διάρκεια του γεύματος, σύμφωνα με τον Κώστα Γαβρά, ο κ. Ρέγκλιγκ προσπάθησε να αποτρέψει τον σκηνοθέτη από το να γυρίσει το ADULTS IN THE ROOM ισχυριζόμενος ότι οι αναφορές στο βιβλίο του Βαρουφάκη στις συζητήσεις του Eurogroup ήταν ανακριβείς. Ο Γαβράς, αφού τον άκουσε προσεκτικά, του απάντησε: «Ο λόγος που πιστεύω στο βιβλίο του Βαρουφάκη είναι ότι έκανα αντιπαραβολή της περιγραφής του σχετικά με τα τεκταινόμενα στα Eurogroup με τα μαγνητοφωνημένα αρχεία που μου επέτρεψαν, ανεξάρτητα, να ακούσω τί λέγατε εσείς και οι συνάδελφοί σας κ. Ρέγκλιγκ». Η συζήτηση βέβαια έληξε εκεί. Ο κ. Ρέγκλιγκ δεν επανήλθε.

· Απα-Ρεγκλιγκ-τοι καταστροφείς

· Κούγιας στη δίκη για τα στημένα της Super League: Κατηγόρησε την πρόεδρο ότι θέλει να προστατεύσει κάποιους από τους κατηγορουμένους, με αποτέλεσμα ο εισαγγελέας να τον ρωτήσει αν αντιλαμβάνεται τη σοβαρότητα των λεγόμενων του. "Είμαι απόλυτα υπεύθυνος για όσα λέω".

· Όποιος πηδά πολλά παλούκια …

· Ο ειδικός γραμματέας διαχείρισης ιδιωτικού χρέους Φώτης Κουρμούσης ξεκάθαρα δήλωσε ότι με τον πτωχευτικό νόμο που φέρνει η κυβέρνηση δεν θα υπάρχει κάποια προστασία της πρώτης κατοικίας.

· Σπίτι μου σπιτάκι μου και φτώχο καλυβάκι μου …

· Γ. Κυρίτσης σε Μπογάνο: "Από θέση αρχής δεν μπαίνουμε σε τέτοιου είδους διαμάχες. Ο πολιτικός δεν μπορεί να μπαίνει σε τέτοιου είδους διαμάχες με τους πολίτες για δύο λόγους. Ο ένας είναι γιατί όταν εκτίθεσαι στην πολιτική είναι άγριο πράγμα. Αν έριχνα ένα ευρώ για κάθε φορά που με έχουν απειλήσει θα ήμουν πλούσιος. Το δεύτερο είναι ότι όταν είσαι πολιτικός είσαι σε θέση εξουσίας, έχεις ασυλία και το τρίτο είναι ότι οι πολιτικοί δεν λύνουν τα ζητήματα στα δικαστήρια.

· Τον Μπουρδάνο και αν συμβουλεύεις την φαιά ουσία σου χαλάς…