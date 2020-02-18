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ΠΑΤΡΙΝΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ 2020

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 18 και την Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 18 και την Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου

Κηδείες

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΚΑΝΕΛΛΑ ΧΗΡΑ ΚΩΝ. ΠΕΝΤΕΣΚΟΥΦΗ

 ΕΤΩΝ 93

 

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 19-2-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙΟΥ.

 

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙΟΥ

 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΣΟΦΙΑ & ΝΙΚΟΣ ΧΟΡΜΠΑΣ

 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΚΑΝΕΛΛΑ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

 ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ  ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783

e-mail: [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΠΑΝΟΥΤΣΟ

ΕΤΩΝ 88

 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 18/2/2020 & ΩΡΑ 4 Μ.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΠΠΑ ΑΧΑΙΑΣ

  

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΠΑΝΟΥΤΣΟΥ, ΛΑΜΠΡΙΝΗ & ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ & ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΠΑΔΑΣ

 

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ                         

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας

Αγίας Τριάδας 25 , Πέντε Δρόμοι

Τηλ. 2610 - 337126/ 3408873

κιν 6932318103

fax 2610 340871

email [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας


ΘΕΟΔΩΡΑ (χήρα) ΚΩΝ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ


ΕΤΩΝ 86


Θανούσα κηδεύουμε την Τετάρτη 19-2-2010 & ώρα 2 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Πλατανούσης Δωδώνης Ιωαννίνων.


ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ- ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

  
 
 
 
 


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