Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν το Σάββατο 15 Φεβρουαρίου 2020

Κηδείες
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΗΡΑ ΧΡΗΣΤ. ΚΕΛΕΣΙΝΙΔΟΥ
ΕΤΩΝ 92
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 15-2-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 1 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΑΓ. ΜΑΡΚΕΛΛΑΣ ΝΕΑ ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ ΗΜΑΘΙΑΣ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΕΥΔΟΚΙΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗN ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΘΕΟΔ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
(ΕΤΩΝ 68)
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020 & ΩΡΑ 12 Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α’ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΜΗΤΕΡΑ:
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΧΗΡ. ΘΕΟΔ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ:
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΜΠΑΡΜΠΑΡΑ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*Vadarakis Funeral Services
Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425
Υποκατάστημα:
Π.Ε.Ο. Πατρών Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
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