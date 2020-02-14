Back to Top
ΠΑΤΡΙΝΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ 2020

ΠΕΝΘΗ

/

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν το Σάββατο 15 Φεβρουαρίου 2020

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν το Σάββατο 15 Φεβρουαρίου 2020

Κηδείες

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΗΡΑ ΧΡΗΣΤ. ΚΕΛΕΣΙΝΙΔΟΥ

 ΕΤΩΝ 92

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ  15-2-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 1 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΑΓ. ΜΑΡΚΕΛΛΑΣ ΝΕΑ ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ ΗΜΑΘΙΑΣ.

 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΕΥΔΟΚΙΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ  ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ

 

 ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ  ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783

e-mail: [email protected]

-------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗN ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΘΕΟΔ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ

(ΕΤΩΝ 68)

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020 & ΩΡΑ 12 Μ  ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α’ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ. 

Η ΜΗΤΕΡΑ:

ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΧΗΡ. ΘΕΟΔ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ:

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΜΠΑΡΜΠΑΡΑ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

*Vadarakis Funeral Services

Πανεπιστημίου 15, Πάτρα

Τηλ./Fax: 2610 436425

Υποκατάστημα:

Π.Ε.Ο. Πατρών Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών

www.vadarakis.com

-----------------

  
 
 
 
 


#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Κηδείες Βανταράκης
Αρχική σελίδα
Αρχική σελίδα

Info