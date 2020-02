Πέθανε ο αγαπημένος ηθοποιός Δημήτρης Τσούτσης, ο οποίος είχε γίνει περισσότερο γνωστός τον ρόλο του καναλάρχη στην σειρά “Δυο Ξένοι” αλλά για τον ρόλο του νονού στο “Love Sorry”.



Πρόσφατα είχε κυκλοφορήσει το βιβλίο του με τίτλο To whom It may concernm που περιλαμβάνει 272 μικρά κείμενα σχετικά με το θέατρο.