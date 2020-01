Ένας νεαρός τουρίστας από την Ταϊβάν επισκέφθηκε την Πάτρα πριν από λίγο καιρό και κατέγραψε στο κανάλι του στο Youtube όμορφες εικόνες από το Αρχαίο Ρωμαϊκό Ωδείο, το Κάστρο, τον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα και το λιμάνι όπου απήλαυσε το μοναδικό ηλιοβασίλεμα.

Ο Peter Wu, στη λεζάντα του βίντεο που παρουσίασε αναφέρει: "I had a good time explore this beautiful city, and enjoy my time go around there"