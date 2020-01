Έκθεση ζωγραφικής από την Μπρίτνεϊ Σπίαρς!

View this post on Instagram

Η έκθεση φέρει τον τίτλο "Sometimes you just gotta play!!!!!!" από την λεζάντα που είχε βάλει σ΄ εκείνη την ανάρτησή της το 2017, και θα διαρκέσει «μέχρι το τέλος του κόσμου» ("till the world ends") από το ομώνυμο τραγούδι της.

Η ιστοσελίδα της γκαλερί δεν παρέχει περισσότερες λεπτομέρειες, αφήνοντας αμφιβολίες για την συμμετοχή της ίδιας της Μπρίτνεϊ στην εκδήλωση.