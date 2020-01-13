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ΠΕΝΘΗ

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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 14 Ιανουαρίου 2019

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 14 Ιανουαρίου 2019
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Κηδείες

ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΔΑΜ. ΦΛΟΚΑ

ΕΤΩΝ 76

Θανόντα κηδεύουμε την Τρίτη 14-1-2010 & ώρα 3 μ.μ. από τον Ιερό ναό Αγίου Μηνά Β’ Δημοτικό Νεκροταφείο Λεύκας.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΝΤΩΝΙΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΚΑΤΕΡΙΝΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΥΡΙΔΗΣ

ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΦΛΟΚΑΣ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ & ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΟΥΣΧΗΣ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ & ΣΟΦΙΑ ΦΛΟΚΑ, ΕΙΡΗΝΗ (χήρα) ΑΛΕΚ. ΦΛΟΚΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ (χήρα) ΣΤΕΡΓ. ΦΑΚΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (χήρα) ΔΗΜ. ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΟΥ, ΔΙΟΝΥΣΙΑ & ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΡΑΨΟΜΑΝΙΚΗΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΒΟΥΛΤΟΥ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΕΣ: ΝΑΤΑΛΙΑ, ΛΥΔΙΑ, ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ, ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

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ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΟΥΛΗ

ΕΤΩΝ 72

Θανόντα κηδεύουμε την Τρίτη 14-1-2020 & ώρα 11 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Ά Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΔΙΟΝΥΣΙΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, ΑΛΕΞΙΑ ΠΟΥΛΗ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ & ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ – ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΒΑΣ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 80

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 14-1-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 2.30 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΨΑΡΟΦΑΪΟΥ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΛΟΥΣΙΟΥ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΦΩΤΕΙΝΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ,

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΤΣΑΡΗΣ,

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΑΘΗΝΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΜΑΡΙΝΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ,

ΙΩΑΝΝΗΣ & ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ,

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ & ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΣΙΝΤΩΝΗΣ,

ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΣΤΕΛΙΟΣ ΖΑΧΑΡΑΤΟΣ (Εν Αμερική),ΧΡΙΣΤΙΝΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΑΠΑΝΟΣ

 (Εν Καναδά), ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΧΗΡΑ ΑΘΑΝ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ,

 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΧΡΗΣΤΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ,ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ,

ΝΙΚΗ,ΔΗΜΗΤΡΑ,ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ   ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783

e-mail: [email protected]

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