Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 14 Ιανουαρίου 2019

Κηδείες
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΔΑΜ. ΦΛΟΚΑ
ΕΤΩΝ 76
Θανόντα κηδεύουμε την Τρίτη 14-1-2010 & ώρα 3 μ.μ. από τον Ιερό ναό Αγίου Μηνά Β’ Δημοτικό Νεκροταφείο Λεύκας.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΝΤΩΝΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΚΑΤΕΡΙΝΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΥΡΙΔΗΣ
ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΦΛΟΚΑΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ & ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΟΥΣΧΗΣ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ & ΣΟΦΙΑ ΦΛΟΚΑ, ΕΙΡΗΝΗ (χήρα) ΑΛΕΚ. ΦΛΟΚΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ (χήρα) ΣΤΕΡΓ. ΦΑΚΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (χήρα) ΔΗΜ. ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΟΥ, ΔΙΟΝΥΣΙΑ & ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΡΑΨΟΜΑΝΙΚΗΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΒΟΥΛΤΟΥ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΕΣ: ΝΑΤΑΛΙΑ, ΛΥΔΙΑ, ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ, ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΟΥΛΗ
ΕΤΩΝ 72
Θανόντα κηδεύουμε την Τρίτη 14-1-2020 & ώρα 11 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Ά Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΔΙΟΝΥΣΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, ΑΛΕΞΙΑ ΠΟΥΛΗ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ & ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ – ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΒΑΣ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 80
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 14-1-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 2.30 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΨΑΡΟΦΑΪΟΥ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΛΟΥΣΙΟΥ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΦΩΤΕΙΝΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ,
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΤΣΑΡΗΣ,
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΑΘΗΝΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΜΑΡΙΝΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ,
ΙΩΑΝΝΗΣ & ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ,
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ & ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΣΙΝΤΩΝΗΣ,
ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΣΤΕΛΙΟΣ ΖΑΧΑΡΑΤΟΣ (Εν Αμερική),ΧΡΙΣΤΙΝΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΑΠΑΝΟΣ
(Εν Καναδά), ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΧΗΡΑ ΑΘΑΝ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ,
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΧΡΗΣΤΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ,ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ,
ΝΙΚΗ,ΔΗΜΗΤΡΑ,ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]
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