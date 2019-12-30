Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 31 Δεκεμβρίου 2019

Κηδείες
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΔΙΟΝ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 49
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 31-12-2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ ΔΡΟΣΙΑΣ ΤΡΙΤΑΙΑΣ.
H ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ Ι.Ν ΣΤΗΣ 2 Μ.Μ
Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ : ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑ ΛΕΜΟΝΙΑ ΧΗΡΑ ΙΕΡΕΩΣ ΔΙΟΝ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
Ο ΑΝΗΨΙΟΣ ΤΟΥ : ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΘΕΙΟΙ ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73 (ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΦΩΤΕΙΝΗ χήρα ΠΕΡ. ΜΠΟΥΣΙΑ
ΠΛΗΡΗΣ ΗΜΕΡΩΝ
Θανούσα κηδεύουμε την Τρίτη 31 - 12 - 2019 και ώρα 3 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρψν Ελαιοχωρίου.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΟΥΣΙΑ
ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ χήρα ΠΑΝ. ΜΑΝΙΑΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ χήρα ΧΡ. ΚΑΛΑΤΖΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΦΩΤΕΙΝΗ & ΣΠΥΡΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ, ΑΣΠΑΣΙΑ, ΓΙΩΡΓΟΣ, ΕΛΕΝΗ
Ο ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΣ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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