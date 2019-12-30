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ΠΕΝΘΗ

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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 31 Δεκεμβρίου 2019

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 31 Δεκεμβρίου 2019
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Κηδείες

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΔΙΟΝ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 49

 

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 31-12-2019 ΚΑΙ ΩΡΑ  3 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ ΔΡΟΣΙΑΣ ΤΡΙΤΑΙΑΣ.

 

H ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ Ι.Ν ΣΤΗΣ 2 Μ.Μ

 

Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ : ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑ ΛΕΜΟΝΙΑ ΧΗΡΑ ΙΕΡΕΩΣ ΔΙΟΝ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

 

Ο ΑΝΗΨΙΟΣ ΤΟΥ : ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΟΙ  ΘΕΙΟΙ         ΟΙ  ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ

 ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 

 *ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

 ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73 (ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783

e-mail: [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

ΦΩΤΕΙΝΗ χήρα ΠΕΡ. ΜΠΟΥΣΙΑ

ΠΛΗΡΗΣ ΗΜΕΡΩΝ

Θανούσα κηδεύουμε την Τρίτη 31 - 12 - 2019 και ώρα 3 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρψν Ελαιοχωρίου.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΟΥΣΙΑ

ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ χήρα ΠΑΝ. ΜΑΝΙΑΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ χήρα ΧΡ. ΚΑΛΑΤΖΗ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΦΩΤΕΙΝΗ & ΣΠΥΡΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ, ΑΣΠΑΣΙΑ, ΓΙΩΡΓΟΣ, ΕΛΕΝΗ

Ο ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΣ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 

*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

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