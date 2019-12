Κατέπληξε στο Συνεδριακό η Cantelena: Τα highlights με Πέμυ Ζούνη και χιόνι επί σκηνής!

Το πρόγραμμα Holy Night ξεκίνησε με τη σκηνή στο σκοτάδι και την Πέμυ Ζούνη να διαβάζει από τα παρασκήνια. Στο φως των κεριών αποκαλύπτονται οι χορωδοί σε απαρτία να τραγουδούν την «Αγια Νύχτα». Στη συνέχεια μικρά τμήματα παρουσιάζουν παραδοσιακά κάλαντα για να ακολουθήσει η αφήγηση της ιστορίας του Σκρουτζ από την Πέμυ Ζούνη.

Η μικτή χορωδία μπαίνει από τις σκάλες ερμηνεύοντας το «Going up a yonder» και στη σκηνή εμφανίζεται μπαλέτο. Μαζί με το τζαζ ορχηστρικό σύνολο η μικτή χορωδία τραγουδάει «Α million dreams-dream a little dream of me –jingle bell rocks».