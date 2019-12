Αισθητήρας του 1ου Γυμνασίου Πύργου μετρά σωματίδια του αέρα που αναπνέουμε

«Καινοτόμος προσέγγιση των παιδαγωγικών στόχων»

Από την πλευρά του, ο κ. Μπίρμπας ανέφερε πως αποτελεί τιμή και χαρά η παρουσία του κ. Πανδή στο σχολείο για την εγκατάσταση μοναδικών αισθητήρων μέτρησης αιωρουμένων μικροσωματιδίων στον ατμοσφαιρικό αέρα. Στη συνέχεια θέλησε να περιγράψει ιδιότητες των σωματιδίων αυτών, σημειώνοντας πως έχουν μέγεθος περίπου 40 φορές μικρότερο από την τρίχα των ανθρώπινων μαλλιών και θεωρούνται υπεύθυνα για την πρόκληση σοβαρών ασθενειών, την τροποποίηση καιρικών φαινομένων και την αυξανόμενη ένταση με την οποία αυτά εκδηλώνονται.

Επιπρόσθετα, σημείωσε πως η εγκατάσταση των αισθητήρων επιτρέπει μια διαφορετική πλέον καινοτόμο προσέγγιση των παιδαγωγικών στόχων στην περιβαλλοντική εκπαίδευση, ζητημάτων προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς και του φυσικού περιβάλλοντος, ενώ παράλληλα προσφέρει τη δυνατότητα παρακολούθησης των μετρήσεων από την τοπική κοινωνία με συνεχή εκπομπή των δεδομένων σε ιντερνετική πύλη, καθώς και διαρκή εκτίμηση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα. Τέλος, θέλησε να ευχαριστήσει τον κ. Πανδή για την παρουσία του στο σχολείο, ενώ εξέφρασε και την ελπίδα για περαιτέρω επέκταση της συνεργασίας τους με την τοποθέτηση παραπάνω αισθητήρων προς όφελος της τοπικής κοινωνίας και της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Βιογραφικό Σπύρου Πανδή

Ο Σπύρος Πανδής είναι καθηγητής στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής των Πατρών. Ειδικεύεται σε ερευνητικό επίπεδο στο Πανεπιστήμιο και Ινστιτούτο Χημικής Μηχανικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας-Έρευνας. Είναι τέως αναπληρωτής Διευθυντής στο συγκεκριμένο Ινστιτούτο στα ζητήματα Ρύπανσης Ατμόσφαιρας και της Κλιματικής Αλλαγής. Βραβεύτηκε με το Advanced Investigator Grant του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ERC) για την ερευνητική του πρόταση «Μελέτες αιωρούμενων σωματιδίων, ατμοσφαιρικής ρύπανσης και κλιματικής αλλαγής(ATMOPACS)». Το βραβείο απονέμεται με βάση την αριστεία και την πολύ υψηλή ποιότητα πρωτοποριακής και καινοτόμου έρευνας. Είναι Research Professor στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Carnegie Mellon University στις ΗΠΑ. Έχει αναλάβει διδακτορικές και μεταδιδακτορικές διατριβές ανθρώπων, δέκα εκ των οποίων αυτή τη στιγμή είναι καθηγητές πανεπιστημίων σε ΗΠΑ, Ινδία, Δανία, Σουηδία και Μεξικό. Τέλος, μπορούμε να σημειώσουμε ότι σύμφωνα με τον οργανισμό Thompson Reuters, είναι ένας από τους ερευνητές με τις περισσότερες αναφορές παγκοσμίως στις Γεωεπιστήμες.

Πήρε το Δίπλωμα του Χημικού Μηχανικού από το Πανεπιστήμιο της Πάτρας και το Διδακτορικό του από το California Institute of Technology. Από το 1993 μέχρι και το 2004 διετέλεσε καθηγητής και κάτοχος της έδρας Elias στα τμήματα Χημικής Μηχανικής και Μηχανικής και Δημόσιας Πολιτικής στο πανεπιστήμιο Carnegie Mellon στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχει τιμηθεί με το βραβείο Διακεκριμένου Νέου Επιστήμονα από το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών των Η.Π.Α., το βραβείο Ladd για εξαιρετική έρευνα, το βραβείο Tear για εξαιρετική διδασκαλία, τα βραβεία Whitby και Sinclair για την έρευνά του στην ατμοσφαιρικά σωματίδια και το βραβείο Cecil για την συνεισφορά του στην περιβαλλοντική χημική μηχανική. Έχει διατελέσει πρόεδρος της Αμερικανικής Εταιρίας για την Μελέτη των Αερολυμάτων και σύμβουλος των υπηρεσιών περιβάλλοντος των ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικού. Έχει δημοσιεύσει περίπου 270 εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά που έχουν λάβει περίπου 18.000 αναφορές. Το βιβλίο του γραμμένο μαζί με τον καθηγητή Seinfeld, «Atmospheric Chemistry and Physics: From Air Pollution to Global Change», θεωρείται ένα εκ των βασικών συγγραμμάτων στην περιοχή της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και χρησιμοποιείται από δεκάδες πανεπιστήμια στον κόσμο.

πηγή: patrisnews.com