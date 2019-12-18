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ΠΕΝΘΗ

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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τετάρτη 18 και την Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2019

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τετάρτη 18 και την Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2019
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Κηδείες

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΧΡΗΣΤΟ ΝΙΚ. ΚΟΤΣΙΡΗ

ΕΤΩΝ 79

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 18-12-2019 ΚΑΙ ΩΡΑ  3 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΑΝΟΣ Δ. ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΛΕΩΝΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ  ΤΟΥ : ΑΝΤΙΟΠΗ & ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΚΟΥΜΠΟΥΡΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΤΣΙΡΗ.

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΤΣΙΡΗΣ, ΑΝΝΕΤΑ ΚΟΤΣΙΡΗ, ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ & ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΙΦΟΡΑΣ, ΧΡΥΣΟΥΛΑ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΩΡΡΑΣ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΑΛΕΞΙΟΣ ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΣ.

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ- ΜΑΡΙΑ, ΛΕΩΝΗ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ.

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ  ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73 (ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)

ΤΗΛ.2610.342.446, ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783

e-mail: [email protected]

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ΚΗΔΕΙA

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΕΥΓΕΝΙΑ (χήρα) ΓΕΩΡΓ. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ

(ΕΤΩΝ 88)

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ & ΩΡΑ 12:00 μ.

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ

 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΣΟΦΙΑ & ΦΑΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ

Ο ΕΓΓΟΝΟΣ: ΔΙΟΝΥΣΗΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ     ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 

*Γραφείο Τελετών "Ο Αχρείαστος" (Φραντζής Νικόλαος-Κωνσταντίνος). 

Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον Νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα).

Τηλ.: 2610336825, κιν: 6949713524, κιν: 6973794448

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